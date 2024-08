Carreira... O que fazer ou como mudar de rota?

A- A+

Estamos vivenciando um episódio da história em que somos, diuturnamente, cobrados a, ‘’com a rapidez da luz’’, encontrarmos um propósito, alcançarmos a alta performance, buscarmos administrar o tempo e sermos mais proativos.



As pessoas estão sendo, assim, submetidas, constantemente, a um fluxo de pressão, quer autoimposto ou oriundo de fatores externos, decorrente da necessidade de adaptação às profundas transformações pelas quais o mundo vem passando.



Diante desse quadro, é comum surgirem questionamentos do tipo ‘’como decidir o que fazer?’’ ou ‘’como me reinventar, alcançar a realização e, ainda, obter sucesso na carreira?’’.



De fato, uma das principais fases da vida e que traz mudanças significativas e impactantes é quando temos que escolher uma profissão ou traçar um novo plano de carreira. É aí que muitas vezes ficamos travados ao pensar no que queremos e/ou em como fazer isso acontecer.



Penso ser fundamental ter em mente que cada um de nós tem sua própria carta de navegação, orientada por nossos dons e talentos.



Discernimento é a palavra-chave, o que para mim se traduz no avaliar a situação em que se está inserido, cotejar os fatos e equalizar as ideias para, então, saber o que fazer e como fazer.



Então, sendo bem objetiva, acredito que um pequeno exercício possa indicar uma direção. Vamos lá?



Comece com uma autorreflexão sobre o que gostaria de experienciar em sua vida profissional e a razão pela qual deseja isso. Entenda que é importante buscar no seu íntimo, sem a interferência de qualquer outra pessoa. Esse é um tempo só seu.



Sugiro que anote todas as opções que vierem à sua mente.



Enumere, em seguida, as habilidades, competências e conhecimento que você já possui.

Avalie quais foram as atividades que você elencou que se relacionam com suas aptidões e seus pontos fortes. É neste passo que começa a retirar da lista aquilo que reconhece não estar alinhado com você.



Agora, sem pressa, percorra cada uma daquelas que permaneceram na sua lista e imagine-se atuando na respectiva área. Perceba em qual delas você se sente mais confortável e confiante. Respire, você está no caminho.



Depois de ter chegado nesse ponto, busque conhecer profissionais que atuam na área escolhida, para ter uma visão prática.



Feito isso, é hora de seguir em frente, traçar metas concretas, com prazo determinado, além de ter em mente as dificuldades que possam aparecer, antecipando-se a elas. É o momento, também, de reunir as ferramentas necessárias para implementar a nova etapa, desde conhecimento específico até uma reserva financeira.



Cabe a você dar o start.



* Mentora, Adviser, Palestrante, juíza aposentada e escritora. Instagram: @maisqmentoring



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

opinião A Revisão da Vida Toda e sua necessidade de debate no plenário presencial do STF