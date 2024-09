A- A+

opinião Casa Zero: dois anos de impacto social, econômico e cultural na cidade do Recife

No último domingo (15/09), a Casa Zero, o primeiro e maior shopping sociocultural do Brasil, celebrou seu segundo aniversário com uma grande Feira Criativa, chamada Crabolando. O evento mobilizou a comunidade local e atraiu visitantes de todo o Brasil. Localizada no coração da Grande Recife, a Casa Zero está sediada na Rua do Bom Jesus, nº 237, e destaca-se por ser um centro de inovação, arte, cultura e inclusão social.

A semente que Fábio Silva, CEO da Casa Zero, plantou no meu coração foi a chance de abraçar a transformação social como um business plan, uma semente fértil demais para não ser regada. Pude então trazer essa filosofia da Interne, de cuidar de quem amamos, para um contexto completamente novo. Que sorte a minha ter tido a oportunidade de prover um ‘útero’ para a incubação do Porto Social.

A maturação desse sonho é sentida como uma grande conquista também para a história da Interne. Assim, Recife se tornou um farol para o empreendedorismo social, com um modelo claro, sustentável e replicável. Fábio e seu time ganharam o mundo, e o mundo ganhou Fábio, a rede e sua inesgotável fonte de inspiração e execução. Um verdadeiro caso de estudo em escolas de negócios e de investimento de impacto ao redor do globo.

A Casa Zero proporciona uma troca orgânica de ideias, contatos e possibilidades de parceria que escancaram as oportunidades para quem as busca. É um ambiente onde a transformação se torna explícita e o engajamento, imediato.

Tudo ali é exaustivamente pensado para encurtar a distância entre necessidade e solução, com uma oferta sob medida, baseada nas demandas. Nem mesmo o código postal é aleatório. A rua onde está localizada, apesar de já bela, também faz parte de um projeto de renascimento e reinvenção. Ela impulsiona a revitalização de seis comunidades cujo índice de desenvolvimento humano começou baixo, mas que, através da Casa Zero, agora têm um roadmap para crescer.

Com quase 5 mil metros quadrados cedidos pela Prefeitura do Recife e um investimento de aproximadamente 9 milhões de reais, todo realizado pela iniciativa privada (73 marcas), a Casa Zero é um ambiente que gera empregos, capacita, impulsiona economias criativas e favorece o empreendedorismo social.

O esforço e o comprometimento de todos os envolvidos são tão grandes que os resultados são claramente visíveis nos números: mais de 20.000 pessoas impactadas, mais de 130 cursos realizados, e a Casa Zero já recebeu reconhecimento de diversas entidades.

Ao longo desses dois anos de existência, a Casa Zero se consolidou como uma peça-chave no desenvolvimento da economia local. Cineclube, Crabolando, cursos gastronômicos como o “Alimentando Sonhos” e muitos outros eventos têm sido realizados. A Casa Zero é um palco que dá vida à arte e aos debates importantes para a sociedade. Um lugar onde quem quer crescer se sente em casa.

A sede do empreendedorismo social também foi cenário de um dos maiores eventos que une tecnologia, cultura, arte, negócios e inovação: o REC’n’Play. E no momento mais crítico de 2024, durante a tragédia no Rio Grande do Sul, a Casa Zero manteve suas portas abertas para receber doações e mobilizar ações a favor do povo gaúcho.

A Casa Zero já está no futuro: quando fazemos inclusão social, quando nos propomos a realizar o desenvolvimento social e cuidamos das pessoas, na verdade estamos investindo no futuro. Por essa razão, vislumbro a expansão dessa corrente do bem e dessa ideologia que vai mudar o mundo.

A Casa Zero já é fonte de inspiração para diversas iniciativas e comemora dois anos de muita história, aprendizado e transformação. A comunidade celebra junto, não apenas o aniversário, mas também o futuro promissor que o espaço representa para todos.



* CEO Grupo Interne.



