Cidades inteligentes: qual o real papel das câmeras?

A integração dos principais setores de uma cidade com aplicações de tecnologias disruptivas e inovadoras, como IA, são os principais pontos das cidades inteligentes, algo que pode soar futurista, mas que já é uma realidade cada vez mais implementada ao redor do mundo. Para alcançar tamanha sincronia entre os setores, as câmeras possuem papel fundamental, afinal, quando a tecnologia é aplicada nesses aparelhos, eles se tornam fontes valiosas de dados acessíveis.



Dados que dizem respeito à segurança pública, manutenção de rodovias e até mesmo a hábitos de consumo podem ser obtidos com a utilização de câmeras inteligentes, dessa forma, os aparelhos possuem papel vital no conceito de cidades inteligentes, pois é possível prever problemas e criar soluções proativas.



Segurança: prevenção e ação - A segurança pública é, sem dúvida, um dos maiores desafios das cidades. A maioria das metrópoles do mundo possuem uma vasta rede de vigilância por meio de câmeras instaladas em pontos estratégicos, porém, no cenário de uma cidade inteligente, o potencial desses aparelhos precisa ir muito além do monitoramento.



Quando conectada a uma rede complexa de IA, as câmeras podem reagir de maneira proativa e imediata aos eventos, sendo capazes de analisar comportamentos, prever acidentes e até mesmo identificar ameaças previamente.



Isso permite que as autoridades tomem decisões rápidas, prevenindo crimes e melhorando a resposta em situações críticas. Essa visão preditiva, gerada pela IA cognitiva e generativa, cria um sistema de segurança que está sempre aprendendo e se aprimorando com base em dados históricos, tornando as cidades mais seguras para seus cidadãos.



Varejo e eficiência operacional - O setor de varejo também desempenha um papel essencial em cidades inteligentes. A transformação digital fez com que as lojas físicas se adaptassem e se atentassem mais aos dados, e, quanto mais rápido e eficiente for a análise dessas informações, mais vantagens os varejistas irão possuir em relação à concorrência.



A melhor forma de conseguir tais dados é também por meio de câmeras inteligentes, que podem analisar o comportamento dos consumidores, prever tendências de demanda e otimizar o layout das lojas para aumentar as vendas. Além disso, o monitoramento em tempo real permite a identificação de possíveis furtos e comportamentos suspeitos, o que ajuda a reduzir perdas e aumentar a segurança no ambiente de compras.



Inspeção de Vias: Gestão de Tráfego e Prevenção de Acidentes - A gestão inteligente de vias, apoiada por câmeras autônomas, pode proporcionar uma série de benefícios, desde a previsão de congestionamentos até a detecção de falhas estruturais antes que causem problemas maiores. Câmeras posicionadas estrategicamente podem monitorar o fluxo de veículos, identificar anomalias e até prever a necessidade de manutenção antes que ela se torne um problema crítico.



Essa abordagem já está sendo testada no Brasil, com a análise de imagens para a inspeção de rodovias. A tecnologia ajuda a detectar incidentes e prevenir acidentes, otimizando o tráfego e garantindo a segurança dos motoristas.



Ao integrar as soluções tecnológicas desses três setores — segurança, varejo e inspeção de vias — as cidades inteligentes se tornam verdadeiramente dinâmicas e eficientes. A capacidade de prever problemas e fornecer soluções em tempo real torna o ambiente urbano mais seguro, acessível e sustentável.





* Fundador da SST, deep tech para desenvolver uma plataforma SaaS baseada em nuvem.





