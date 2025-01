Como a busca por bem-estar vai afetar o mercado de trabalho em 2025?

A- A+

Uma verdadeira revolução está em curso no mercado de trabalho: 62,87% das empresas brasileiras planejam ampliar os investimentos em benefícios corporativos em 2025, com 22,8% prevendo aumentos significativos, de acordo com um levantamento da Onhappy. Essa mudança reflete a crescente valorização do bem-estar no ambiente profissional, que se tornou um dos principais pilares para atrair e reter talentos.



Com a consolidação da geração Z no mercado, novas expectativas estão moldando o futuro das relações trabalhistas.



Programas de desenvolvimento pessoal e bem-estar físico estão entre as demandas mais valorizadas por uma força de trabalho que prioriza o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essa tendência aponta para um mercado mais competitivo, onde as empresas que investem em qualidade de vida terão uma vantagem estratégica.



A urgência dessa mudança é reforçada pelos dados de rotatividade. Em julho de 2024, o Brasil registrou um recorde de 747.164 demissões voluntárias, um aumento de 10,1% em relação ao mês anterior, segundo pesquisa da FGV.



No acumulado de 12 meses, essas demissões somaram 8,08 milhões. Entre as principais razões estão os salários baixos (32,5%) e a busca por novas oportunidades (36,5%), conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).



Esses dados refletem a insatisfação crescente com condições de trabalho inadequadas e destacam a necessidade de políticas de benefícios mais robustas para garantir a retenção de talentos.



Atentos a essa realidade, os departamentos de RH já estão incorporando o bem-estar como um pilar central nas estratégias para 2025, alinhando-o à gestão eficiente de recursos e investimentos.



As companhias estão formando parcerias estratégicas com especialistas em benefícios, capazes de criar uma cultura organizacional que promova um clima ético e justo, equilibrando os objetivos da empresa com as necessidades dos colaboradores.



Focar no bem-estar e na qualidade de vida não só demonstra preocupação com a satisfação no ambiente corporativo, mas também fortalece a imagem das organizações como marcas empregadoras desejáveis, impulsionando também a produtividade.



Programas de suporte psicológico, incentivo ao lazer e ambientes de trabalho saudáveis se tornam diferenciais competitivos em um mercado cada vez mais dinâmico.



Em 2025, o bem-estar deixará de ser uma simples tendência para se consolidar como uma necessidade estratégica para o sucesso dos negócios, a retenção de talentos e a criação de uma sociedade mais feliz e saudável.





* Head de Marketing e Produtos da Up Brasil.



