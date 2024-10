Plantando hoje para colher amanhã: conexões profissionais estratégicas são sobre tempo e dedicação

A- A+

Você já parou para pensar sobre a qualidade da sua rede de contatos profissionais? Mais do que uma simples troca de cartões ou de apertos de mãos em eventos, uma conexão bem estruturada é uma ferramenta essencial para o crescimento sustentável de qualquer empreendimento.



Por meio de um relacionamento com empresários que apresentam propósitos e objetivos similares, é possível ter trocas que contribuam para insights valiosos e alcançar uma maior visibilidade da sua empresa, sendo a chave necessária para abrir portas estratégicas.



O segredo para criar interações profissionais de sucesso é pensar nessa atividade como um investimento pessoal. Ou seja, não basta só conhecer pessoas, é preciso dedicar tempo e atenção para nutrir essas conexões, demonstrando um interesse real. Afinal, o verdadeiro caminho para alcançar uma rede de contatos qualificada é a reciprocidade.



O tal do “ajude para ser ajudado”. Trata-se de uma troca constante. Por isso, o primeiro passo é a autenticidade. Seja você mesmo! Em vez de tentar impressionar, mostre quem você realmente é, sem esconder as suas vulnerabilidades. As pessoas se identificam quando enxergam verdade.



Outro ponto importante nesse momento é estar em ambientes estratégicos. Nem todo evento vai ser relevante para você. Aqui, uma boa alternativa são os clubes de negócios, que reúne empreendedores com aspirações parecidas de uma forma mais intimista.



Juntos, realizam desde ações de lazer a visitas em empresas dos membros, justamente com o intuito de compartilhar experiências, desafios e aprendizagens. Por sua vez, o mindset de utilidade também é imprescindível nesse processo.



Você precisa agregar valor antes de esperar algo em troca. Portanto, reflita: como pode ajudar determinada pessoa? Tem algum ponto de vista para contribuir que ela ainda não tenha visto? Essa dinâmica te deixa em destaque e as oportunidades começam a aparecer de forma intuitiva.



Diante desse contexto, ainda é válido destacar um movimento comum feito pelos empreendedores, mas que na verdade é um tiro no pé. Quando pensamos em gerar conexões profissionais, muitas vezes nos colocamos em uma corrida por números. No entanto, de nada adianta ter uma agenda cheia de contatos se você não os cultiva.



É crucial focar em construir relacionamentos profundos, visto que alguém que se conhece bem, vale muito mais do que dezenas de nomes que você mal se lembra quem são. Por fim, tente conectar outras pessoas. Se tem o conhecimento de uma pessoa que pode se beneficiar de algum outro contato seu, faça a ponte. Essa atitude cria um ciclo virtuoso. Ao facilitar a prosperidade dos outros, você também fortalece a sua própria rede. A generosidade é uma qualidade poderosa nessa estrutura.



No final das contas, gerar uma conexão estratégica é muito mais sobre quem você é do que sobre quem você conhece. É a disponibilidade em ajudar, compartilhar, em se fazer presente. É a partir de uma abordagem autêntica, e acima de tudo, humana que as interações profissionais deixam de ser uma obrigação e se tornam verdadeiras fontes de oportunidades e sabedoria. Cada conversa é uma semente que se planta.



Pode levar tempo, mas terá frutos. O importante é cultivar as relações com paciência, empatia, e, claro, propósito. Um dos principais pilares do universo corporativo é ter clareza sobre onde se está indo. Boa jornada!



Fundador e CEO do Club M Brasil.



