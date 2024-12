Conspiração interplanetária

A- A+

Dedico este artigo ao meu colega o filósofo grego Arquimedes de Siracusa, que queria uma alavanca para mover o eixo da Terra



MONTANHAS DA JAQUEIRA – O inventário das nuvens revela que 2024 foi um ano de sofrências, resistências e medo. Justiceiros, bandoleiros, maloqueiros e capas pretas circulam nas estradas e nas cavernas de Gotham City, principalmente nas cavernas. Batman comanda a legião dos Lanternas Verdes para combater os malfeitores. Eles assumem diversas faces e disfarces. Os poderes do Batman emanam da energia de um anel de Kryptonita vermelha alimentada por sua própria mente.



OoO



O gladiador dos Lanternas Verdes proclama, monocraticamente: “Eu tenho a força, sou invencível, unidos venceremos a semente do mal”. Assim aponta sua espada para o alto e os guardiões da justiça na galáxia lançam um raio fulminante para exterminar os malfeitores.



OoO



“Prendam os suspeitos de sempre”, dizia o inspetor do filme Casablanca num caso de insurreição. Os habitantes do reino tupiniquim de Eternia, armados de paus e pedras, todos são suspeitos de conspirar contra as leis supremas da gravidade para alterar a translação do planeta em torno do eixo do sol. Seria uma subversão planetária. Os Lanternas Verdes da Era de Prata, guardiões da Justiça Universal, estão com sangue no olho e querem vingança.



OoO



Ou seja, como diz o Barba Vermelha, o pau que bate em Chico nem sempre bate em Francisco. Exemplo: o maior larápio da Baia da Guanabara, desde os tempos do velho Tomé de Sousa e Duarte da Costa, condenado a 400 anos de xilindró por assaltos confessados e comprovados aos cofres públicos diante da barbas do Cristo Redentor, saiu da cadeia pela porta da frente, ovacionado como uma das almas mais honestas entre os 16 milhões de cariocas, fluminenses e flamenguistas.



OoO



Aclamado como herói nacional ao vencer uma condenação de 400 anos, quase a idade do achamento de Pindorama, o ex-gatuno desfila em carro de bombeiro sob aplausos das multidões corretas. O sonho dele é voltar à cena do crime como governador.



OoO



A inspiração subversiva veio do filósofo grego Arquimedes de Siracusa na Antiguidade, ao afirmar: “Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo”. Alavancas são ferramentas golpistas. Imaginem vocês uma alavanca poderosa nas mãos do bilionário golpista Elon Musk. Ele seria capaz de mover nosso planeta para o espaço sideral dominado por seus satélites. Culpa do filósofo grego Arquimedes. Isto a Globo não dá.



OoO



Os protagonistas da trama de conspiração planetária serão acusados de crimes de pensamentos subversivos e crimes de ficção científica alucinógena. As condenações poderão alcançar 400 anos, em regime fechado. Se a trama golpista contra a lei da gravidade planetária tivesse vingado, os astros entrariam em convulsão e seria decretado o império das trevas neste reino encantado dos descendentes de Adão e Eva.



Anistia never jamais para os que conspiraram contra a lei suprema da gravidade planetária, dizem os cabras e os cabralinos convertidos à nova moralidade democrática.



Periodista, escritor e quase poeta.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



