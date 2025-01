Controle oficial

A- A+

Na obra A Era do Vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo, Gilles Lipovetsky expõe a relação entre individualismo e o crescimento do controle nas sociedades atuais. Na mesma trajetória, Michel Foucault, tentando entender a força do controle social nas sociedades contemporâneas, acreditava ser necessário identificar onde exatamente o poder se encontra e atua. Ele avaliou e concluiu que assim como o Estado, o poder não fica localizado em um único ponto da estrutura social.



Para tanto, nominou sua conclusão de micropoderes, entendendo ser uma rede difusa de poder. Algo inerente à sociedade moderna. Os micropoderes são normativos, diferentes do que Foucault denomina de modelo legislativo, típico do Estado clássico e medieval.



No que tange aos Estados modernos, tem como característica impor o poder através da norma e de um controle constante, não apenas coibir o indivíduo, mas também convencer. Na visão de Foucault, tais atitudes não se apresentam como um problema ideológico, mas um modelo “normal”.



A atuação conjunta entre Estado e mercado tem permitido uma nova relação com a violência. Acontece que o fenômeno, não é algo recente. Não foi debalde que Alexis de Tocqueville já havia identificado. Na opinião defendida por ele, as pessoas vão se distanciando uma das outras, passando a se interessar pelo seu eu e consequentemente cobram do Estado proteção.



Enfim, o individualismo apequena o sentimento de coletividade e o Estado naturalmente cresce para preencher a lacuna deixada. Com efeito, o fenômeno do controle social adota cada vez mais condutas e discursos que se apresentam como liberdades individuais, empurrando o indivíduo para uma coletividade administrada pelas questões ideológicas.





* Cientista político, membro do IHO e da APEL.

