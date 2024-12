Cuidado com as gafes: como manter a boa imagem nas festas de fim de ano corporativas

A- A+

As confraternizações de final de ano são momentos aguardados para celebrar conquistas, reforçar laços e promover a integração entre os colaboradores. No entanto, esses eventos também exigem cuidado e bom senso para evitar gafes que podem prejudicar a imagem profissional e a trajetória na empresa. Segundo Elcio Paulo Teixeira, CEO da Heach Recursos Humanos, comportamentos inadequados nessas ocasiões podem ter consequências duradouras.



Entre as principais gafes, o destaque vai para o abuso no consumo de álcool, algo comum em festas corporativas. "É um momento de celebração, mas é importante manter o equilíbrio. Exagerar no álcool pode causar situações embaraçosas e impactar negativamente a sua imagem profissional", afirma Elcio. Vestir-se de forma inadequada é outra atitude que merece atenção. Roupas muito informais ou ousadas podem transmitir uma mensagem equivocada sobre o profissionalismo do colaborador.



Outras gafes frequentes incluem fofocar sobre colegas ou a própria empresa, flertar de maneira inapropriada ou ultrapassar limites interpessoais. "Atitudes como essas são extremamente prejudiciais para a reputação e podem comprometer as relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho", destaca o CEO.



Outro ponto de alerta é o comportamento relacionado à hierarquia e ao tom do evento. Ignorar a presença de superiores ou tratar a confraternização como uma reunião informal pode gerar desconforto. Da mesma forma, faltas sem justificativa demonstram desinteresse e falta de engajamento com a cultura da empresa. "Participar é uma forma de mostrar integração e reconhecimento pelo trabalho de toda a equipe", enfatiza Elcio.



Além disso, é importante evitar o uso do evento para tratar de assuntos profissionais. As confraternizações são um momento de celebração e descontração, e a insistência em assuntos corporativos pode soar inconveniente. Comentários inapropriados, piadas de mau gosto e postagens inadequadas nas redes sociais também merecem cautela, pois podem viralizar rapidamente e gerar danos à imagem pessoal.



As consequências para quem comete essas gafes podem ser graves: desde danos à reputação e perda de oportunidades de crescimento até advertências formais ou demissões em casos extremos. "A pessoa pode achar que é apenas um momento de descontração, mas comportamentos inadequados podem ter repercussões de longo prazo, impactando a carreira e as relações pessoais", alerta Elcio Paulo Teixeira.



Por fim, o CEO da Heach Recursos Humanos reforça: "Manter o respeito, o profissionalismo e o bom senso é a chave para aproveitar a festa sem colocar em risco a sua imagem. A celebração deve ser um momento positivo para todos, e atitudes equilibradas fazem toda a diferença".





* CEO da Heach Recursos Humanos.



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



