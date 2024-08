DIONÍSIO, das festas, do vinho, dos ciclos vitais

A- A+

Para Alan Coelho de Macedo e demais amigos de nossa farra de ontem

Ah como é bom voltar a ser adolescente. Saímos do nosso maravilhoso encontro com 18 anos, transgressores e cheios de energia e felicidade.



Vocês alimentaram as nossas almas com o que o ser humano tem de mais sublime:

Alegria, generosidade, lembranças afetivas que nos tornaram mais fortes que Maciste no Vale dos Reis, Maciste que foi o Rambo de nossas infâncias.



O nosso herói John Lennon, que era um cara que sabia das coisas, disse que a felicidade é uma arma quente. Também há uma tese freudiana (não fui capaz de me aprofundar neste gênio, não sou psicanalista, sou um pobre comerciante) segundo a qual o “desejo da imortalidade está ligado ao medo da morte”.



Pois foi assim que me senti e nos sentimos ontem, ficamos imortais, nada podia nos afetar, NÃO à morte, nada, nada podia nos derrubar, nada podia por finitude em nossas extraordinárias vidas.



Eu, Meirinha e Tiagão saímos daí plenos de alegria e de vida.



Vocês são personagens históricos na nossa existência:

1) Você, Alan Coelho de Macedo, nosso amado chefe e líder, um Cavaleiro da Távola Redonda da Corte do Rei Arthur, Sir Lancelot é o que você é.



Você é também o maior personagem de nossas melhores lembranças afetivas, tão cheias de graça, oh meu Deus, que nos trouxeram vivos e sãos até o presente e que nos obrigam moralmente e sem pessimismo a olhar o futuro. Somos homens, não somos ratos, e olhe que sou um paciente do Vampiro da Noite, mas vivendo na Luz de Jesus de Nazaré e de Seus Soldados São Sebastião de Ouricuri e São José de Bodocó.



Salve Alanzinho, The Best Friend, sou tiete e seguidor.



Eu sou capaz de escrever um livro todinho sobre o seu significado para todos que estávamos ali e mesmo assim só roçar a verdade disso.



Você, Alan Coelho de Macedo, fica proibido de adoecer, de viajar para qualquer lugar, de nos faltar. Quem colocou você nas nossas vidas foi Deus.



Enfim, como diz o povo de Sipaúba:



“Viva Deus e morra o cão, entupido de carvão”.

2) Anisinho Gago, um ser humano especial, Durango Kid de Durango, um caçador de perigosos fora-da-lei e das mocinhas de Abilene, onde vive em feliz ranchinho à beira do céu.



Não terminei de escrever minha carta para ele, um documento onde presto contas de minha pobre existência, só Anisio para rogar a Deus que me perdoe dos meus grandes pecados. Anísio de Dona Rigolice e Seu Sinésio, o cara que tem uma grande alma, pura e boa. Anjo da Guarda de seus amigos, de sua amada Maria do Carmo e descendentes até a eternidade.

3) Gonçalão, um beduíno do deserto, que faz amor com o seu amor sob as estrelas daquela terra linda e quente. Os Faraós são seus vassalos e Moisés um poderoso aliado.

Os fofoqueiros de plantão disseram que aquela linda dama que com ele vive na sua tenda de beduíno, é a irmã da Condessa Creuza, a linda Condessa que João Evangelista sequestrou com o seu Pavão Misterioso para ser para sempre seu amor.



Goncalo vive feliz, estabilizado e amoroso com o seu amor, seus filhos e seus amigos.

E concunhado de João Evangelista, que honra suprema, Jesus!



Vive rico, sua linda esposa deu muita sorte a ele.



Quem passa pela Casa do Estudante do Recife está preparado para qualquer guerra termonuclear.

4) Humberto Castor é a amizade multiplicada por mil, o amigo leal e fiel de todas as horas, que assim Deus determinou.



Humberto é o equivalente ao Black Birds dos Beatles, meus heróis para sempre e eternamente:



Esse pássaro negro que sai do escuro da noite para o clarão da noite, e lá, feito a Pasárgada de Manoel Bandeira, será o encontrar de tudo o que é bom:



Andar de bicicleta, tomar banho com sabonete Eucalor, ter a garantia de todas as franquias democráticas, sem manipulação de corno nenhum; mel de engenho com farinha, nenhuma amizade esquecida e um tesão de noivo 25 horas por dia.



Fora os açudes de leite e de paredes de carne assada.



Humberto Castor representa tudo isso.

Sou fã de todos eles, liderados que somos por Alan de Dona Lúcia e Seu Eraldo.



Um bj em todos:



Meirinha, Meca e Tiago, aqui tem hierarquia!



Em 3 de agosto de 2024

