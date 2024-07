E Tapacurá não estourou

A- A+

Há anos em que fatos marcantes se destacam, se sobressaem, ou deixam forte impressão, lembranças que os fazem ser referidos “tal ano, por tal acontecimento”.



Em 1960 Brasília foi inaugurada; em 61 Gagarin “subiu, subiu, subiu, chegou ao espaço sideral...”; 64 tivemos o primeiro topless, oh!; 65 a minissaia, oh!; 67, o primeiro transplante de coração (o meu ainda permanece o mesmo, Raquel sempre): em 1969, o homem pisa na lua; e em 87 o Sport foi campeão do Brasil, bravo!; em 2008 o Sport é campeão da Copa do Brasil, bravo!; e em 2014 temos o 1 x 7; 2017, bicentenário da Revolução Pernambucana; em 2020, tivemos a pandemia.



As cheias em nosso Estado marcaram os anos de 1966, 1970 e 1975. Sou nascido em 1957 e creio que o fato mais marcante, foi sem dúvida, em ter nascido e vivido no bairro da Boa Vista, na rua Gervásio Pires, 1075, no trecho entre a av. Visconde Suassuna e a rua dos Palmares, local fora do alcance das águas das cheias, mas que alagava com qualquer chuva moderada, que, diga-se, escoava também com certa rapidez. A solução definitiva desse problema deu-se com o alargamento para surgir a av. Mário Melo, ocasião que refizeram a rede de captação das águas pluviais.



Portanto, nossa convivência com as cheias era de “hospital de campanha”, quando recebíamos amigos e parentes que sofreram diretamente os transtornos das enchentes, que, não apenas em relação aos bens materiais, mas sobremaneira na sujeira que o mar de lama deixava.



1966 penso que para nós recifenses a grande cheia foi o fato do ano. Para mim, o envolvimento maior ficou na tensão por causa do meu pai que sendo proprietário de uma lancha com mais três amigos, todos amantes da pescaria, José Farias, José Ferreira Pinto e Arnaldo Dubeux, aventurou-se com a embarcação a socorrer pessoas, não só amigos e parentes, ora os retirando das áreas alagadas, ora levando auxílio como água potável, víveres e remédios.

Saber notícias também dos amigos era outra importância, pois à época a telefonia, além de poucos disporem ficou praticamente cortada. À noite, já me casa e ouvindo as suas aventuras, recordo-me de um fato extranatural que o mesmo narrou, ao ter que mergulhar nas águas turvas para amarrar a lancha que tivera uma pane no motor e, com o auxílio de um bombeiro, ao voltar à embarcação, o marujo que o acompanhava, ao vê-lo todo enlameado notou que o escapulário de Nossa Senhora do Carmo estava limpo e meu pai, ao tocá-lo, percebeu que o mesmo estava seco. Acredito nos santos e anjos e dou o testemunho deste fato miraculoso, só acreditado pela experiência da fé.



No ano de 1970 houve um grande fato, o Brasil foi tri mas a cheia do rio Capibaribe, concomitante com uma tromba d’água, trouxe transtornos imensuráveis. Nossa casa serviu de lar à família do grande amigo e parente Dr. Gustavo Antônio da Trindade Meira Henriques, conceituado clínico geral que com sua esposa, também médica, Carminha, seus quatro filhos, futuros médicos e médicas, mãe e sogra, para lá foram acolhidos.



Neste dia, ao final da tarde e já com as chuvas torrenciais iniciadas, eu e meu irmão Alfredo, com as aulas suspensas, nos dirigimos para casa com as ruas alagadas, e o mesmo caiu em um bueiro aberto, quase causando um acidente grave, mas deixou-o com poucos arranhões e nos aventuramos mais um pouco até que tomamos a decisão de irmos para casa de tio Orlando Neves, irmão da minha mãe e casado com tia Carmem Salazar Neves, esta irmã do meu pai. Ali ficamos para dormir e só voltamos para casa no dia seguinte. Em 1975, além da cheia houve o “estouro de Tapacurá”, notícia que correu como um rastilho de pólvora e a cidade entrou em pânico, como um caminho de formiga interrompido ou uma colmeia destruída.

Foi gente correndo pra todo lado. Minha irmã Sónia deslocou-se da rua da palma até a nossa casa em “segundos”. Dizíamos que ela havia quebrado o recorde mundial de corrida com obstáculos. Meu pai contava que estava em um Veraneio da UFPE (à época, carros de repartição pública federal, eram Veraneio, em 99%) e o motorista subiu pela Praça do Clube Internacional (Praça Euclides da Cunha) com o intuito de chegar ao prédio da Escola Técnica no Derby, pois era uma edificação de 2 andares.



Eu estava na rua Santos Dumont, com meu tio Lucilo Cavalcanti Neves, irmão mais novo da minha mãe, com mais dois primos. Meu tio estacionou o carro na esquina da rua e pediu a uma moradora para subirmos ao primeiro nadar da casa. Fomos atendidos e quase instantaneamente veio alguém de dentro da casa informando que as rádios estavam desmentindo o fato.



Agradecemos e seguimos nosso destino, que era a casa de um outro tio, Zé (José Cavalcanti Neves), que morava na rua Santos Dumont. Ambos os tios sofreram muito na cheia de 1970, a mais marcante por conta que Tapacurá não estourou. Como dito, há fatos que marcam o ano, como há gritos/brados que marcam fatos: “Independência ou morte”, Pedro I; “Eureka”, Arquimedes ao elaborar a Lei do Empuxo; “Nunca tantos deveram tanto a tão poucos”, Winston Churchill sobre a batalha aérea da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Agora, quem gritou? Tapacurá estourou! Virou um dos maiores enigmas para a história descobrir.



