Entenda o burnout

O burnout, também conhecido como síndrome de esgotamento profissional, é um estado de exaustão física, emocional e mental causado pelo estresse contínuo e excessivo relacionado ao trabalho. Levando isso em conta, é aconselhável estar bem atento a sinais de ansiedade como irritabilidade, dificuldades para dormir e sensação de ficar sobrecarregado.



São sinais de uma alteração emocional que é mais simples de ser tratada por um profissional de saúde mental. A evolução desses sintomas, porém, é que vai desencadear o burnout, transtorno tão falado no mundo corporativo e que a cada dia está mais presente nos ambientes de trabalho.



O burnout pode gerar confusões na sua identificação, assim sendo para ser mais preciso, esse distúrbio psíquico apresenta basicamente cinco sintomas básicos. O primeiro é a Exaustão Crônica, aquela sensação de cansaço extremo e contínuo, mesmo após períodos de descanso.



O segundo é a Despersonalização quando a pessoa se sente desconectada do próprio trabalho e dos colegas, muitas vezes se manifestando como cinismo ou indiferença.



A Redução da Eficácia Profissional é terceira indicação do problema. Neste caso, há queda na produtividade e na qualidade do trabalho, com dificuldades em concentrar-se e cumprir tarefas. Os Problemas de Sono são o quarto ponto. É quando aparece a insônia ou dificuldade em dormir, ou a pessoa é atormentada por noites mal dormidas, acompanhadas de cansaço ao acordar. Finalmente o quinto tópico são Sintomas Físicos que abrangem dores de cabeça frequentes, problemas gastrointestinais e outras condições físicas relacionadas ao estresse excessivo.



A boa notícia é que existem formas eficazes de prevenir esse mal. O primeiro passo para se prevenir de qualquer transtorno emocional é Reconhecer os Sintomas, ou seja, estar atento a sinais de ansiedade como irritabilidade, dificuldades para dormir e sensação de estar sobrecarregado. É recomendável Praticar Técnicas de Relaxamento, incluindo atividades como meditação, yoga e respiração profunda na sua rotina diária para reduzir o estresse.



Outra dica é Estabelecer Limites. Aprenda a dizer não e delegar tarefas para evitar a sobrecarga de responsabilidades. Procurar Apoio é sempre bem-vindo. É muito positivo conversar com amigos, familiares ou profissionais de saúde mental. Isso pode ajudar a reduzir a sensação de isolamento e oferecer novas perspectivas.



Vale reforçar que é muito importante Manter um Estilo de Vida Saudável e priorizar uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regular e procurar ter o sono adequado para melhorar a resiliência ao estresse. E finalmente vale muito Planejar o Tempo de Forma Eficaz organizando o dia, definindo prioridades e fazer pausas regulares. Tudo isso pode ajudar a gerenciar a carga de trabalho de forma mais eficiente.



No tratamento do burnout, a psicanálise também pode ser um recurso eficiente porque possibilita a pessoa averiguar as origens emocionais do problema, como expectativas enganosas e conflitos internos. Ao tratar dessas questões, a psicanálise auxilia a ter um alívio mais profundo e duradouro dos sintomas.



Desenvolvida pelo médico Sigmund Freud, a técnica terapêutica se fundamenta principalmente na avaliação dos conflitos internos, anseios suprimidos e vivências passadas, experiências que moldam a conduta e as emoções das pessoas.



Outra técnica terapêutica que tem demonstrado sua contribuição no tratamento do burnout é a hipnoterapia. Ela aproveita o estado de hipnose, um relaxamento profundo, que permite que o indivíduo tenha acesso a conteúdos no seu subconsciente. A partir dessa busca abre-se a possibilidade de a pessoa concretizar mudanças favoráveis em seus comportamentos, emoções e naquilo que costuma acreditar.



É importante lembrar que todo estado emocional não tratado desencadeia doenças psicossomáticas, e não investir uma fatia de tempo para um acompanhamento profissional vai resultar em afastamentos constantes no trabalho, despesas com remédios e afastamentos sociais.



* Psicanalista e hipnoterapeuta (@borba.tony).



