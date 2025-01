Está liberado errar pelo caminho

A- A+

Estamos no início de um novo ano, momento que usamos tradicionalmente para traçar as metas e estabelecer os objetivos que vão guiar o caminho da empresa o ano todo. No entanto, estão enganados aqueles que pensam que basta colocar a primeira “grande ideia” que lhes vem à cabeça, que será suficiente. Pelo contrário, para fazer isso de maneira correta, é preciso avaliar o histórico da empresa, começando pelo balanço de 2024.



Sei que dizer isso pode parecer um pouco óbvio, mas diversas empresas ainda não fazem esse processo. Existem alguns gestores que acreditam que devem passar uma borracha no ano anterior, assim que o recesso acaba e o trabalho de verdade se inicia. E bom, diante da minha experiência, a não ser que seja uma organização nova no mercado, não faz sentido algum fingir que nada aconteceu antes.



Você deve estar se perguntando: por quê? A resposta é simples: começar tudo “do zero”, ignorando a existência de um trabalho prévio, acaba com todas as chances do seu negócio prosperar. Afinal, mesmo que você desista dele e comece outra empresa, mude de área ou queira fazer o mesmo trabalho de uma forma diferente, precisa compreender o passado para acertar no presente e garantir um futuro melhor.



Neste sentido, o recomendado seria ter um documento contendo os dados com o saldo do ano anterior, para conseguir entender a situação atual da sua empresa, conhecendo erros e acertos, além de saber onde está bem e onde precisa melhorar. Sem isso, fica difícil saber para onde ir. E como diria o gato risonho da clássica história Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.



Porém, esteja ciente de que ‘qualquer caminho’ não é uma boa opção quando temos um negócio no qual desejamos fazer crescer, especialmente com colaboradores que dependem de nós e do emprego. Por isso, utilizar os OKRs - Objectives and Key Results (Objetivos e Resultados Chaves) -, pode ser uma ótima solução para conseguir definir qual é o melhor percurso no momento, tanto para o ano como, especialmente, para os próximos três meses.



Sim, três meses é um tempo ideal, afinal, um ano hoje em dia parece uma década e os OKRs nos ajudam muito a trabalhar melhor com ciclos mais curtos. Desta forma, será possível ajustar o que deu errado, se necessário, começando a trabalhar por resultados. E uma vez que você traçar as metas e estabelecer os objetivos - de curto, médio e longo prazo - para chegar até esses resultados esperados, será mais fácil descobrir por qual caminho você deve seguir.



E lembre-se: está tudo bem em admitir que o caminho escolhido não era o melhor ou que não era o que você esperava, essas coisas podem acontecer e são mais normais do que se imagina. Sempre é possível recalcular a rota e ir por uma nova direção. Podemos errar, mas desde que sejam novos erros.





