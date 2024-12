Família e escola: entenda a importância de uma boa relação entre eles

A- A+

A relação entre família e escola deve ser uma parceria sólida, fundamentada na contribuição mútua, para favorecer o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Apesar de terem papéis distintos na formação e no aprendizado, família e escola compartilham o mesmo objetivo: preparar os alunos para os desafios da vida de forma ética e integrada. Esses papéis, embora diferentes, são complementares e essenciais.

A família é o primeiro núcleo social da criança, no qual ela aprende valores morais, regras de convivência, vivência e suas primeiras experiências de respeito e afeto. É nesse ambiente que se constrói a base do caráter e se transmite a cultura, os valores e as ideias que guiarão suas interações no futuro.



Por sua vez, a escola amplia essa formação ao introduzir a criança às primeiras relações sociais fora do âmbito familiar. É sua função promover o desenvolvimento físico, intelectual e moral, além de sistematizar e socializar o conhecimento. A escola complementa os ensinamentos da família ao propor novos saberes e desenvolver habilidades específicas, contribuindo para uma formação integral.



Para fortalecer essa relação, é fundamental criar espaços de diálogo, manter uma comunicação clara e incentivar a participação ativa das famílias. A escola deve compartilhar seus planos pedagógicos, missão, visão e valores, tornando-se um ambiente de confiança e colaboração. Da mesma forma, a família deve escolher uma escola alinhada com suas expectativas e valores, garantindo segurança e tranquilidade nessa parceria.



Quando família e escola atuam juntas, com diálogo, harmonia e objetivos claros, o processo educativo se torna mais eficiente e significativo. Essa relação positiva beneficia a todos: crianças, pais, professores e a própria escola, criando uma comunidade que cresce, respeita-se e aprende mutuamente.





* Professora, orientadora educacional e pedagógica na educação infantil no Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília.



