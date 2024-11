FOI ASSIM, HÁ QUINZE DIAS ATRÁS - atrasado estou

A- A+

Pedi que o amigo querido Alan Coelho de Macedo me convidasse para o melhor barzinho do Recife, na Madalena. Ele convidou e eu fui com o meu amor, onde nos deparamos com um tour de surpresas maravilhosas, lembrou mais o Magical Mystery Tour, dos Beatles, cada passeio com as suas surpresas.

Eles na Inglaterra, e nós cá.

Até a Madalena ouvimos no som do carro a maior canção de todos os tempos, Old Brown Shoe, dos Beatles, de George:

“Por ora eu estou me livrando deste velho sapato marrom, baby (Mary), eu estou apaixonado por você”.

Não precisei de mais nada para ser feliz.

O capitalismo, o socialismo, todos bélicos, naquele momento não me interessavam de verdade.

Os ativos financeiros internacionais, o poder de Trump, a ruindade de Putin, a guerra em Gaza, Líbano e Israel/Iran viraram retratos desbotados na parede do meu coração e da minha mente, sem sentido nenhum para mim.

O encontro | Foto: Cortesia

Pareciam mais histórias do meu Tio Diomedes.

Fomos em busca dos amigos perfeitos, eu e Mary, que amigo para nós é igual a Deus, não tem defeito nenhum.

Fomos em busca das felicidades, da inigualável poesia da mesa de um bar.

Diz quem encontramos?

Alan de Seu Eraldo, Anísio Coelho de Seu Sinésio, Gonçalo da Fazenda Salgada, Humberto de Seu Rodrigo, um castozinho sabido, Anísio Mota de Seu Moacir, Verônica de Dona Ceci e Daiele e Gabriele de Teda. Mais a minha Baby Mary, claro!

Nós nunca vimos tantas mulheres lindas numa juntada só. O bar parou, os carros pararam, o tempo parou.

Vivemos um TIME LOOP interminável, de onde só saímos quando o cachorro latiu e um bebo gritou que pegaram a mãe de um tal Abril.

A verdade é que fomos enfeitiçados por esses lindos prodígios de Deus que são as mulheres. As mulheres de Ouricuri e Araripina são inigualáveis em matéria de beleza, charme e sedução. São lindas e delicadas, sonho de qualquer homem.

Já vivi muitas graças na vida, já vivi. Esse encontro mágico e fantástico está entre as melhores graças por mim alcançadas, acho até que foi uma benção que um ceguinho de Zé Maria de Bodocó me desejou, vejam se não foi:

“Deus lhe pague essa esmola

Deus lhe leve num andor

Arrodeado de anjo

E coberto de fulô”.

Com afeto e amizade:

Zé da Coruja-MECA.

