Fraudes B2B em 2024: Quais as tendências para o segundo semestre?

A- A+

Em 2024, o cenário de fraudes no varejo brasileiro está se tornando cada vez mais complexo e dinâmico. De acordo com o Instituto do Desenvolvimento do Varejo, espera-se que as fraudes no varejo ultrapassem R$ 87 bilhões, representando um aumento de 13% em relação a 2023. Esse crescimento é impulsionado não só pelo aumento das transações digitais, mas também pelo avanço das tecnologias de inteligência artificial (IA), que tornam as fraudes online mais fáceis e menos detectáveis.

Recentemente, pesquisadores descobriram o maior vazamento de dados da história, conhecido como "Mother Of All Breaches". Esse incidente comprometeu mais de 26 bilhões de dados pessoais, incluindo nomes, e-mails, endereços, telefones, CPFs, senhas e informações financeiras de usuários de algumas das maiores plataformas da internet. Esse episódio evidencia a crescente ameaça que a IA representa para a segurança digital, tornando essencial a adoção de medidas robustas de segurança e prevenção de fraudes.



Necessidade de segurança é proporcional à quantidade de tecnologias disponíveis

A rápida evolução tecnológica é um dos principais motores por trás do aumento das fraudes. Com a proliferação de soluções digitais, como pagamentos eletrônicos, Internet das Coisas (IoT) e IA, a proteção de dados e transações tornou-se uma prioridade crucial. Em 2024, é esperado que o Brasil continue a adotar tecnologias de ponta, o que exige um aprimoramento constante das medidas de segurança. Investir em soluções avançadas de detecção de fraudes e autenticação multifatorial será fundamental para manter a integridade dos sistemas.



Até 2030, a conformidade com regulamentações de proteção de dados se tornará ainda mais essencial. A implementação de políticas de privacidade transparentes e o uso de tecnologias de criptografia serão decisivos para garantir a segurança dos dados dos clientes. Este panorama exige que as empresas estejam constantemente atualizadas e preparadas para enfrentar novos tipos de ameaças.



Assim, transformar os vetores de fraude em oportunidades defensivas é uma abordagem cada vez mais adotada. Compreender as táticas dos fraudadores permite uma rápida engenharia reversa de suas estratégias. Nesse cenário, a inteligência artificial e o machine learning tornam-se ferramentas vitais, permitindo a análise de grandes volumes de dados e a detecção de atividades suspeitas em tempo real.



Inteligência Artificial: uma faca de dois gumes

A IA tem se mostrado uma ferramenta poderosa tanto para os defensores quanto para os fraudadores. Sistemas de gestão de fraude baseados em IA podem detectar e prevenir alguns dos principais crimes virtuais, como fraudes de pagamento, roubos de identidade e ataques de phishing, adaptando-se e aprendendo novos padrões de fraude ao longo do tempo. No entanto, os fraudadores também estão utilizando IA para criar fraudes mais sofisticadas, que são difíceis de detectar com métodos tradicionais.



Para combater essas ameaças, as empresas precisam adotar tecnologias de detecção de riscos em tempo real. Técnicas como fingerprinting, análise comportamental e modelos de machine learning são fundamentais para rastrear usuários e transações e, principalmente, diferenciar clientes de golpistas.



Ferramentas de verificação de cartão de crédito, serviços de verificação de identidade, autenticação de dois fatores por telefone e autenticação segura 3D são essenciais para a detecção e prevenção de fraudes. Essas medidas garantem uma camada adicional de segurança, reduzindo significativamente o risco de fraudes.



A fraude amigável, onde clientes solicitam estornos indevidos, é uma preocupação crescente. Uma estratégia eficaz para combater esse tipo de fraude inclui o uso de ferramentas de rastreamento de entrega que confirmam a chegada de pacotes e processos de devolução e reembolso simplificados para os clientes. Além disso, configurar alertas para reembolsos rápidos e ter evidências substanciais para combater fraudes amigáveis são medidas cruciais.

A segurança deve ser alinhada com as expectativas dos consumidores. Oferecer uma experiência de compra online segura e tranquila é um diferencial competitivo cada vez mais valorizado. Conscientização e educação sobre os riscos são aspectos cruciais. Por exemplo, é importante estar atento ao realizar transações pelo celular ou pagar via QR Code e desconfiar de ligações de pessoas alegando ser funcionários de bancos ou outras empresas.



Grandes eventos ainda estão por vir em 2024



Além dos desafios tecnológicos, grandes eventos em 2024, como as Olimpíadas, Rock in Rio e eleições municipais influenciam o panorama de fraudes. Esses eventos atraem a atenção de milhões de pessoas, criando oportunidades para os fraudadores explorarem a falta de atenção e o aumento de transações digitais.

Durante as Olimpíadas, por exemplo, espera-se um aumento nas tentativas de phishing e roubo de identidade, especialmente em transações relacionadas à compra de ingressos e hospedagem. O Rock in Rio, por sua vez, pode ver um aumento em fraudes de venda de ingressos falsos e esquemas de phishing.



As eleições municipais também são um período de risco elevado, com um aumento em fraudes relacionadas a doações e campanhas falsas. A conscientização e a preparação são essenciais para minimizar esses riscos.

O panorama de fraudes B2B em 2024 é complexo e desafiador, mas também repleto de oportunidades para inovação e aprimoramento das estratégias de segurança. A adoção de tecnologias avançadas, a conformidade com regulamentações de proteção de dados e o alinhamento com as demandas dos consumidores são cruciais para enfrentar os desafios e proteger os negócios.

Eventos de grande porte que acontecem no segundo semestre deste ano acrescentam uma camada adicional de complexidade, exigindo preparação e vigilância redobradas. A chave para o sucesso reside em uma abordagem proativa e adaptável, capaz de antecipar e mitigar as ameaças emergentes.



* Desenvolvimento de Negócios Sênior da Nethone





- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO O Brazil do futebol com Z e com S