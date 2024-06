IAP seguirá fortalecido com nova liderança

A- A+

O ano de 2024 é importantíssimo para o exercício da cidadania e para o fortalecimento do estado democrático de direito. Em todo o país, teremos eleições para prefeitos e vereadores. No universo da advocacia é tempo do Quinto Constitucional e ano de eleições na OAB-PE. E ainda, logo agora em 17 de junho, o pleito do tradicional Instituto dos Advogados de Pernambuco, o IAP, para renovação da sua gestão.



Com chapa única, o pleito do IAP tem Erika Ferraz na presidência e Eric Castro e Silva na vice, para o biênio 2024-2026. O IAP pernambucano é o segundo mais antigo do nosso país, atrás apenas do pioneiríssimo IASP.





A liderança do IAP estará em mãos competentes com Erika Ferraz na presidência e Eric Castro e Silva na vice-presidência. Erika, com vasta experiência e reconhecida trajetória no campo jurídico, é uma profissional que personifica a dedicação. Inclusive, conheço sua inquietude desde o tempo que fomos estagiários no tradicional escritório, à época, Piauhylino & Martorelli Advogados, dos amigos Luiz Piauhylino e João Humberto Martorelli. E Eric Castro e Silva, igualmente destacado por seu conhecimento e atuação na advocacia, complementa essa liderança que promete bastante êxito para o instituto nos próximos anos. Juntos, Erika e Eric formarão uma dupla preparada para enfrentar os desafios contemporâneos e continuar a tradição de excelência do IAP.



Com o propósito de incentivar e promover pesquisas no campo jurídico, o instituto colabora na atualização e aperfeiçoamento da ordem jurídica local, regional, nacional e internacional. Propõe-se também a assegurar a dignidade e o prestígio voltados para a atividade jurídica, fomentando o culto à Justiça, Liberdade e Democracia, em defesa da Constituição e da Legalidade, não tendo caráter político.



Os pleitos que movimentarão o segmento da advocacia neste ano em curso representam a reafirmação das entidades e dos seus advogados e advogadas com o grande compromisso com o estado democrático de direito e com o sistema eleitoral vigente.



A importância do IAP está para além de um mero colaborador. O Instituto tem promovido pesquisas jurídicas e publicações de livros que contribuem para o aprimoramento contínuo do nosso arcabouço legal, colaborando para a evolução do direito e para a consolidação de uma sociedade mais justa. O compromisso do Instituto com a dignidade e o prestígio da atividade jurídica é refletido em suas ações contínuas de apoio ao exercício pleno da cidadania. Como tive a oportunidade de acompanhar nas belas e ativas gestões dos ex-presidentes e amigos Antônio Mário Pinto, Bruno Cavalcanti e, atualmente, com o amigo-irmão Gustavo Ventura.



É a manutenção transparente, em favor dos direitos e das garantias individuais que ajudaram desde sempre a construir a história da nossa OAB, hoje a maior entidade civil do país. É através dessas escolhas periódicas, do voto secreto e universal, que asseguramos a independência e a harmonia entre os Poderes e a defesa do sistema eleitoral, que tem assegurado a continuidade da democracia no país.



A sociedade pernambucana testemunhou o fortalecimento do Instituto dos Advogados de Pernambuco nos últimos anos. A atual liderança do amigo-irmão Gustavo Ventura, condutor da sucessão que se avizinha, consolidou e expandiu as atividades do instituto, cumprindo com grande êxito sua gestão. Agora, tenho convicção, o IAP segue sua trajetória de respeito e sucesso, pronto para novos desafios sob a nova gestão. A eleição ocorrerá das 11h às 17h, do dia 17 de junho, na sede da OAB-PE, mantendo a tradição de parceria e colaboração entre as duas instituições.



A OAB-PE está de portas abertas para o IAP, reafirmando o compromisso conjunto com a advocacia e a justiça!



*Presidente da OAB/PE



Veja também

OPINIÃO Catedrático Everardo Luna: memória jurídica preservada no STJ