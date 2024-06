IMIP - 64 anos

A- A+

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) celebra 64 anos de dedicação à prestação de saúde pública de qualidade. Fundado pelo Professor Fernando Figueira, o IMIP tem como missão promover a saúde, a educação e o desenvolvimento social de forma integral e humanizada, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.



A nossa trajetória de sucesso resulta do compromisso social aliado a uma gestão eficiente e ao senso de inovação contínua nas práticas e ações. A perenidade do IMIP é evidenciada na capacidade de adaptação às mudanças do setor, sem perder de vista a missão de oferecer atendimento integral e humanizado aos mais necessitados.



O cultivo de uma cultura organizacional sólida e sustentável em nossa instituição é fruto dos valores estabelecidos pelo nosso fundador e perpetuados por seu filho, Antônio Carlos Figueira, que nos deixou em dezembro de 2023. Um homem à frente do seu tempo, Antônio Carlos Figueira foi um visionário. Firme em suas convicções, ele era comprometido com a ciência e o social, destacando-se como gestor nos diversos cargos que ocupou. Seu compromisso com a equidade e justiça social impulsionou o desenvolvimento do IMIP. Era um articulador nato e “amigo dos amigos”.



Inspirados pelo Professor Fernando Figueira e por seu filho, Antônio Carlos Figueira, nosso maior compromisso é manter vivo o legado deixado por ambos. Que o IMIP continue a guiar futuras gerações de profissionais de saúde, cuidando com dedicação e excelência dos mais necessitados.



*Presidente do IMIP

Veja também

OPINIÃO O Recife e Cervantes, em um novo livro