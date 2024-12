Inteligência emocional conduz a escolhas assertivas e equilibradas   

A- A+

O mercado de trabalho está em constante evolução, apresentando desafios e necessidades.Portanto, o desenvolvimento de novas habilidades é indispensável para a atualização profissional. Demonstrar competências primordiais, como inteligência emocional e capacidade de comunicação e de apresentação, são algumas das ferramentas que podem ser desenvolvidas para aguçar o pensamento crítico no mundo corporativo.



Habilidades como inteligência emocional concede ao profissional mais assertividade na tomada de decisões estratégicas em uma empresa. Ela permite saber lidar com animosidades do dia a dia, proporcionando mais resiliência e aprimoramento de competências.



A inteligência emocional é uma habilidade com expressivo valor no mundo corporativo. O perfil do profissional que domina esse conhecimento possui a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções, além de compreender as emoções dos outros.

Treinamento para desenvolver a inteligência emocional - Com a alta concorrência entre as empresas e os inúmeros desafios diários que o mundo corporativo apresenta, desenvolver a inteligência emocional não está restrito somente a líderes. A habilidade pode ser aprimorada por qualquer colaborador, resultando em um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo.



Para desenvolver essa skill é necessário treinamento especializado através de plataformas que permitem simular atividades cotidianas da empresa. Utilizando testes práticos, que envolvem a tomada de decisões estratégicas, o colaborador pode mapear os conhecimentos necessários para aprimorar suas habilidades.



Além de gerenciar emoções, a inteligência emocional fortalece as relações interpessoais no ambiente de trabalho, facilitando a resolução de conflitos e contribuindo para um clima organizacional mais saudável.



A inteligência emocional não apenas aprimora o desempenho individual, mas fortalece as equipes, incentiva a construção de um ambiente de trabalho colaborativo e impacta diretamente nos resultados da organização. Por isso, investir no desenvolvimento dessa habilidade é uma estratégia valiosa para empresas e indivíduos que desejam prosperar em um mercado cada vez mais dinâmico e desafiador.





* CEO da Osten Moove.



