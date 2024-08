Investir no capital humano: como reskilling e upskilling melhoram a eficiência nas empresas

A- A+

Manter um time atualizado profissionalmente é desafiador, sobretudo em virtude das rápidas e constantes mudanças. No entanto, a atualização é fundamental para a sustentabilidade e o crescimento das organizações em diversos setores.



Assim, (re)visitar e aplicar conceitos como reskilling e upskilling ajuda empresas a se manterem preparadas para os desafios do mercado. Mas o que exatamente significam esses conceitos? Vou explorar a importância de apostar no aprimoramento contínuo dos colaboradores e como isso pode trazer benefícios tangíveis.



O papel estratégico do capital humano



O capital humano faz referência ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas, interligado a aspectos técnicos, práticos e comportamentais valiosos para a eficiência operacional.



Em um mundo cada vez mais tecnologicamente avançado, promover a capacitação não apenas aumenta a produtividade dos profissionais, potencializando a capacidade de adaptação e resiliência, mas também fortalece a competitividade das empresas.



Ao adotar tecnologias que aperfeiçoam as capacidades humanas, em vez de simplesmente substituir pessoas por máquinas, essas empresas valorizam o desenvolvimento do indivíduo no processo. Por isso, ao se manter bem preparada para enfrentar as complexidades do presente e do futuro, uma empresa pode gerar valor para seus stakeholders a longo prazo.



O que significam reskilling e upskilling?



São termos que representam o ato de desenvolver habilidades, conhecimentos e competências dos funcionários, mas cada prática tem suas peculiaridades.



Reskilling, também conhecido como requalificação profissional, é o processo de ensinar habilidades aos colaboradores. Essa prática torna-se fundamental quando surgem inovações tecnológicas que exigem novas competências.



Upskilling, ou desenvolvimento de habilidades, envolve o aprimoramento de competências existentes.



Embora reskilling e upskilling sejam distintos, eles se complementam. Juntos, garantem que a força de trabalho esteja preparada para enfrentar problemas atuais e futuros, promovendo a adaptabilidade e a resiliência organizacional.



Benefícios do reskilling e upskilling



Para profissionais



Aperfeiçoamento de habilidades: permitem adquirir novas habilidades e melhorar as já existentes.



Avanço na carreira: oferecem mais oportunidades de promoção e avanço na carreira dentro da empresa, incentivando o crescimento profissional e pessoal.



Satisfação e engajamento: fazem os profissionais se sentirem valorizados e reconhecidos, levando a um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo.



Adaptação às mudanças: preparam os funcionários para enfrentar novos desafios e se adaptarem rapidamente às mudanças tecnológicas e de mercado.



Para as empresas



Competitividade e inovação: empresas se tornam mais ágeis, garantindo uma vantagem competitiva.



Fomento à inovação: funcionários bem treinados e com uma ampla gama de habilidades são mais propensos a inovar e beneficiar a empresa.



Eficiência operacional: pessoas bem treinadas são mais eficientes, melhorando a operação e reduzindo custos de retrabalho e desperdício.



Retenção e atração de talentos: reduz a rotatividade e os custos associados ao recrutamento e treinamento de novos funcionários. Também atrai profissionais qualificados que buscam oportunidades de crescimento e aprendizagem contínua.



Como implementar estratégias de reskilling e upskilling?



O primeiro passo é utilizar avaliações de desempenho, feedback dos colaboradores e análises de mercado para descobrir lacunas a serem preenchidas. Em seguida, é importante executar programas de treinamento adaptados às necessidades da organização.



Assim, investir no capital humano é uma atitude de líderes visionários que priorizam o desenvolvimento de suas equipes para colher os frutos de uma força de trabalho qualificada e motivada, promovendo o sucesso sustentável de qualquer empresa.





* CEO e presidente da Proudfoot Brasil





- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

opinião As barreiras da aplicação de Inteligência artificial no Judiciário