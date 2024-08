João Emílio: 50 anos de referência e exemplo na medicina veterinária

A- A+

Médico-veterinário. 85 anos de vida. 50 anos de serviços ininterruptos prestados à população de Olinda. Nome: João Emílio Cruz, formador de gerações de profissionais da medicina veterinária. Exemplo de dedicação, compromisso e responsabilidade com os pets.

Essa história começou em 1974, quando ele instalou a clínica em Casa Caiada ao lado de sua esposa Maria Núria e um sócio Francisco Neto.



Era tudo simples: geladeira para guardar as vacinas, um termômetro e um estetoscópio. E tinha algo mais: carinho e respeito com os animais. Na época, meus pais Evandro e Teresa, tinham uma farmácia modesta, na mesma galeria, onde a clínica funcionava.

Uma amizade que se prolongou ao longo dos anos com o piauiense João Emílio

Ele nos contava que foi buscar seu “pote da sorte” no Rio de Janeiro, onde começou a servir o Exército.



De lá, foi transferido para o Rio Grande do Sul e depois para o Paraná. A vida militar lhe ensinou a descobrir os “caminhos das pedras|”. No ano de 1968, João Emílio iniciou o curso de Veterinária, na Universidade Federal do Paraná. No entanto, mais uma vez foi transferido para Fortaleza (Ceará). Na capital alencarina, continuou estudando.

Dessa vez na Universidade Estadual do Ceará. A conclusão foi em 1972. Mas, a vida militar seguia seu destino e ele foi transferido para Pernambuco, mais precisamente para o Recife. De imediato João Emílio não pensou duas vezes: escolheu Olinda para viver e trabalhar. O começo foi marcado por desafios e obstáculos.



No Exército, trabalhava meio expediente como técnico de laboratório e farmácia no hospital do Exército, próximo da Praça 13 de maio, região central do Recife.

João Emilio sonhava todos os dias colocar em prática a medicina veterinária e percebeu que a cidade de Olinda não tinha um consultório digno para atender cães e gatos.



Iniciou a jornada em Casa Caiada, na Avenida José Augusto Moreira. Foram alguns anos de atendimentos, exames e cirurgias. Pacientes de vários lugares procuravam a clínica.

Depois com a saída do sócio, decidiu inaugurar a Clínica Veterinária de Olinda (Clivet), do outro lado da via pública. Recomeçar e trabalhar ainda mais.



Na nova equipe da clínica, as filhas veterinárias Cláudia e Andréa, comandam os atendimentos de todo tipo de animal, focada principalmente em cães e gatos. Com simpatia e profissionalismo João Emílio continua na ativa, sempre atencioso e tranquilo.

Lembro muito bem que a Clivet foi anunciante do Jornal de Praia de Olinda, onde fui redator e editor, durante cinco anos. Ainda no cenário da Veterinária, João Emílio é membro fundador da Associação Nacional de Clínicos Veterinários/PE; também integra o Kennel Club do Estado de Pernambuco, como responsável técnico, mas no passado foi presidente.

Em 2013, o piauiense de nascimento recebeu o título de Cidadão Olindense em 2013, do vereador Marcelo Santa Cruz. Reconhecimento e valorização.



Hoje, mora em uma chácara na Zona Rural de Olinda, onde cria nove animais entre cães e gatos. Carinho à flor da pele. Todos os dias marca presença na Clínica Veterinária, onde supervisiona, orienta e aconselha.

Ao longo desses cinquenta anos de profissão nunca perdeu sua essência de ser humano e de profissional. É integro, ético e bem com a vida, além disso, agregou mais amigos, colaboradores e clientes. João Emilio Cruz tornou-se uma referência, um exemplo de médico veterinário que orgulha Olinda e Pernambuco. Obrigado, doutor!





* Jornalista, escritor e pesquisador musical.



