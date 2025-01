Leitura nas férias: a importância do incentivo à prática no tempo livre

A- A+

As férias escolares, período muito aguardado pelos estudantes, pode ser mais do que um simples intervalo de descanso, mas também uma oportunidade valiosa para cultivar o hábito da leitura. Isso porque, a atividade já consolidada no ambiente escolar, tende a ser impactada quando deixada de lado durante as férias, especialmente em uma época dominada por estímulos digitais e redes sociais.



Nesse sentido, a leitura nas férias traz inúmeros benefícios aos jovens. Além de continuar sendo um excelente instrumento de desenvolvimento cognitivo, de exercício da criatividade e de ampliar o senso crítico e o vocabulário do estudante, quando a leitura se torna um hábito também se torna um poderoso instrumento de entretenimento. Livros transportam os leitores para novos mundos, permitindo que relaxem e deem um significado produtivo ao tempo livre.



Leitura nas férias como lazer



Incentivar os jovens a manterem o hábito da leitura durante as férias demanda estratégias criativas. Os pais podem liderar pelo exemplo, dedicando tempo à leitura e integrando visitas a livrarias ou bibliotecas como parte dos passeios das férias. Já os educadores, por sua vez, podem incentivar os estudantes no fim do ano letivo através da recomendação de livros uns aos outros, criando um senso de comunidade e interesse mútuo.



A escolha dos livros é igualmente importante, pois leituras que não instigam, seja pela temática ou pelo vocabulário, podem ter um impacto negativo na criação do hábito. Obras alinhadas à faixa etária e aos interesses dos estudantes também tornam a experiência mais atraente. No caso das crianças, promover brincadeiras articuladas ao enredo dos livros é uma ótima opção para criar laços afetivos e memórias inesquecíveis. Já para os adolescentes, a leitura de obras que inspiraram filmes é, além de prazerosa, uma oportunidade para o desenvolvimento do senso crítico e um incentivo a diferentes experiências culturais individuais ou em grupo.



Ambientes propícios



A tecnologia se destaca como aliada nesse cenário, já que influencia os hábitos de leitura dos estudantes e, indo além, torna o acesso aos livros muito mais democrático, uma vez que muitas obras são disponibilizadas para leitura gratuita. Por fim, clubes de leitura e bibliotecas também podem contribuir por serem locais em que os jovens podem compartilhar suas experiências.



Nesses ambientes se reúnem verdadeiros leitores que veem os livros como entretenimento e isso faz toda a diferença. Iniciativas como rodas de conversa ao final do ano letivo, em que os estudantes indicam livros para seus colegas, também têm mostrado resultados significativos, fortalecendo o hábito da leitura em um contexto de lazer.



Incentivar a leitura nas férias não é apenas uma questão de continuidade educacional, mas também de entretenimento que perdura, ampliando horizontes e proporcionando conhecimento e relaxamento para todas as idades.



* Professora do Colégio Santa Marcelina de Muriaé.



