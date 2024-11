Liderança autêntica e cultura de excelência em uma imersão transformadora

A- A+

Em um mundo em constante mudança e cheio de desafios, o papel de um líder nunca foi tão complexo. Recentemente, uma imersão em gestão de pessoas, realizada em São Paulo, trouxe ensinamentos valiosos sobre liderança, cultura organizacional e desenvolvimento humano. O evento contou com a participação de profissionais renomados, como o técnico Bernardinho, o headhunter Ricardo Basaglia e o consultor Luis Vabo Jr., que compartilharam insights sobre como liderar de forma autêntica e construir uma cultura sólida em empresas.

Luis Vabo Jr. destacou a cultura organizacional como a maior vantagem competitiva de uma empresa, enfatizando a necessidade de que ela seja praticada diariamente, e não apenas comunicada. Ele ressaltou a importância do feedback como ferramenta essencial para o crescimento pessoal e coletivo. Em um ambiente onde o feedback é genuíno e constante, focado em fortalecer os pontos fortes e não massacrar os pontos de melhoria, cada membro da equipe se sente respeitado e encorajado a evoluir.

Bernardinho, por sua vez, abordou o custo de ser um verdadeiro líder, com uma rotina marcada por desafios e, muitas vezes, pela necessidade de sair da zona de conforto, ou viver na zona do desconforto. Segundo ele, a liderança exige disciplina e resiliência. “Não reclame, não se explique, levante e faça seu melhor,” enfatizou, sublinhando a importância de inspirar a equipe através do exemplo. Ele defendeu que o sucesso é fruto de uma adaptação contínua e de uma “escutatória”, ou seja, uma escuta ativa e atenta, que considera o outro e promove entendimento mútuo.

Ricardo Basaglia também trouxe uma provocação importante sobre a adaptabilidade em um mercado em constante transformação. Ele alertou para o risco da estagnação, reforçando que o perigo não está em errar, mas em fazer o certo por tempo demais. Basaglia acredita que uma liderança resiliente não é a que busca agradar a todos, mas sim aquela que toma decisões difíceis para guiar a equipe em direção ao futuro. Esse tipo de liderança é fundamental para a construção de equipes fortes e adaptáveis, preparadas para o futuro.

O evento também contou com a participação da especialista em neurociência Carol Garrafa, que conduziu mentoria com foco no autoconhecimento. “Você vê a vida como mais oportunidade ou ameaça?”, indagou, trazendo uma reflexão de que o equilíbrio é fundamental para um desenvolvimento pessoal saudável. Ela defendeu ainda a ideia de que as chamadas "soft skills" - competências interpessoais - são, na verdade, "people skills", habilidades essenciais para qualquer pessoa que deseja impactar positivamente seu ambiente de trabalho e exercer uma liderança humanizada.

Para muitos participantes, as lições deixadas não são meras teorias de liderança, mas práticas aplicáveis que contribuem para uma gestão mais autêntica e eficaz. A imersão reforçou que liderar com propósito e responsabilidade é um caminho para transformar o ambiente corporativo e, consequentemente, a sociedade.

