Lula e Biden

Eleitos depois de dura disputa contra líderes da nova direita mundial, Joe Biden e Lula não foram capazes de corresponder às expectativas do eleitorado. Uma pesquisa do PoderData, publicada na quarta-feira (29), mostra uma diferença de 9 pontos percentuais entre a aprovação e a rejeição ao trabalho pessoal de Lula.

O site 538, no qual são publicados cruzamentos das principais pesquisas de opinião dos Estados Unidos, registra que Biden começou a perder consistência ainda no 1º ano de governo, assim como Lula.

Biden, 81 anos (completará 82 em 20 de novembro, logo depois da eleição), quer ficar mais 4 anos na Presidência, mas tem uma baita pedra no caminho: 56,3% de rejeição contra uma aprovação de 37,6%.

Não é pouca coisa quase 19 pontos percentuais de diferença (no caso de Trump, a rejeição vence por 12 pontos percentuais). A popularidade começou a desabar em agosto de 2021, sete meses depois da sua posse, em 20 de janeiro. Em 30 de agosto, havia empate entre aprovação e desaprovação.

Com Lula, 78 anos (fará 79 em outubro), aconteceu igual em setembro do ano passado, 8 meses depois da posse. Na eleição de 2026, o presidente terá a mesma idade que Biden tem hoje.

Ambos têm cara e jeito de passado, pródigos em cometer gafes variadas. Às vezes, dão a nítida impressão de estarem desconectados do mundo. Lula forneceu bom exemplo disso ao declarar seu enfado com a inteligência artificial.

Outra coincidência são os adversários processados na Justiça, porém com fôlego e disposição incomuns para a mobilização. Os Estados Unidos vivem a inusitada situação de uma eleição disputada por um presidente contra um ex-presidente, Donald Trump, o qual tem feito campanha do banco dos réus. No Brasil, Bolsonaro, que disputou contra um ex-presidente e perdeu, está nas ruas, mantendo uma mobilização forte, usando intensamente as redes sociais.

Trump e Bolsonaro lideram por pequena diferença as pesquisas e simulações para eleições presidenciais. Ainda teremos muito chão pela frente até novembro e mais chão ainda até 2026, porém, quanto mais a situação se consolida, maior a possibilidade dessa tendência ser mantida em função da polarização.

Lula tem lidado com cenário complicado. Na votação que derrubou o veto à proibição das saidinhas, o governo perdeu de 314 a 126.

Na votação que manteve o veto de Bolsonaro barrando a criminalização de fake news, o resultado foi 317 a 139.

Conclusão: o governo vive a mesma situação de 2016, quando a Câmara aprovou o impeachment de Dilma, com 367 deputados votando a favor e 137 contra. Significa que na hora do vamos ver, o governo conta com os mesmos votos de 8 anos atrás.

Aqui, faço um parêntese para mais uma vez constatar que o Brasil, na prática, caminha para o semipresidencialismo, parlamentarismo ou qualquer coisa parecida com isso –o nome importa pouco– diante de um Congresso cada vez mais forte a ponto de o Executivo ser obrigado a fazer coalizão com o Judiciário para manter a governabilidade e a força. Essa coalizão distorce o papel do Judiciário, cuja missão não é governar ou definir políticas públicas, muito menos legislar.

No caso de Biden, a situação no Congresso mostra desgastes evidentes, revelando outra coincidência entre Lula e Biden: problemas com a articulação política. Nessa toada, foi aprovado pela Câmara um pedido de impeachment contra Biden no fim do ano passado.

As pesquisas mostram tanto Lula como Biden desconectados da maioria da população. Eleitos com os votos de eleitores que rejeitavam seus adversários e a eles deram um voto de ocasião, os 2 presidentes não conseguiram furar a bolha e conquistar novos eleitores. Diferentemente, perdem apoio, mostram os números.

A permanência de Biden como candidato revela um Partido Democrata incapaz de criar consistentes líderes. Na outra ponta, os republicanos têm, além de Trump, outros nomes competitivos como a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley ou Ron DeSantis, atual governador da Flórida.

No Brasil, a situação é semelhante. Lula é o único candidato forte da esquerda. O PT não tem outros nomes com a mesma força. Há mais de 40 anos, segue apostando em Lula. A oposição dispõe de vários nomes como os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina. Bolsonaro, mesmo inelegível, produziu filhotes.

O PT chegou ao ponto de não ter candidato forte em nenhuma capital importante na eleição deste ano.

A agenda da oposição, menos impostos e mais segurança pública, está, neste momento, sintonizada com a do eleitorado médio, enquanto a agenda do governo, feita de viagens internacionais, críticas aos Estados Unidos, aproximação com o Irã e atritos com Israel, fica cada vez mais longe do dia a dia da massa dos eleitores em idade produtiva. Na quarta-feira (29), mostrou a última rodada do PoderData, só o Nordeste continua apostando forte no presidente.

O Lula de 2024 se parece com o Getúlio Vargas de 1954, cuja morte completará 70 anos em 24 de agosto. Depois de governar o Brasil por 15 anos, Getúlio foi deposto, se elegeu senador, mas permaneceu recolhido na sua fazenda no interior do Rio Grande do Sul.

Voltou pelo voto em 1950 e encontrou um Brasil completamente diferente daquele de 1945. Conviveu com um Congresso hostil, indomável. Não soube entender a mudança. Embora contasse com ministros competentes, como Tancredo Neves, sucumbiu, levado pela enxurrada de trapalhadas do irmão e do chefe da sua segurança, todos alopradíssimos.

Não estou dizendo que Lula acabará como Getúlio. Longe disso. Faço apenas uma constatação de que quando o mundo muda, governantes só entenderão essa mudança se fizerem parte dela.



