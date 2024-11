Lunário-3 quer implantar o Lunário Perpétuo

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA - Kassab é dono de uma franquia da Casa da Misericórdia da Moeda, chamada de Partido Social Democrático - PSD. Ele também é dono de uma secretaria no Governo de São Paulo. Kassab leu a mão de Tarcísio e disse que segundo a linha do futuro ele deve disputar a reeleição de governador, para que os vermelhões conquistem o tetra campeonato, segundo a profecia do comissário Dirceu de eternidade no poder.

-- Se não der o bilhete azul a Kassab, Tarcísio será engolido por ele.

O Lunário-3 quer emplacar o Lunário Perpétuo para se eternizar no poder, sob o argumento de que não tem ninguém para substitui-lo no combate ao “fascismo”, fascismo na cabeça dele.

(“Lunário Perpétuo” (fases da lua) é um almanaque do século 16 publicado em Valência (Espanha) mil vezes editado e utilizado nas estripulias armoriais de Ariano e Tonheta).

O Partido da cor da rubéola representa hoje a velha política do populismo de esquerda. Eles insultam o agro amigo do governador Ronaldo Caiado, de Goiás, e a Fiesp amiga de Tarcísio, assim feito pastora do Cordão Encarnado insulta Elon Musk e roga praga para o foguete da Stalink dar chabu.

União é o partido do governador Ronaldo Caiado, de Goiás. O partido não faz jus ao nome. Eles estão se digladiando. Um grupo propõe a candidatura presidencial do governador Caiado e está sendo bombardeado pelos defensores da aliança com o PT. Mas, o touro é valente, Caiado é valente e enfrenta a tribo dos peles vermelhas. Ao vencedor, as batatas presidenciais, como diria meu colega Machado de Assis.

Tarcísio e Caiado, a Fiesp e o agro, são duas potências. Falta inserir o Norte e o Nordeste nesta equação.

O ditador psicopata de Venezuela, Nicolas Maduro, com licença da palavra, sumiu. Não dá nem um telefonema para agradecer ao véio do Cordão Encarnado pelos empréstimos graciosos para construção do metrô da Venezuela e da Usina Siderúrgica Nacional. O calote é de 682 milhões de dólares. Cuba, Venezuela e Moçambique devem mais de 5 bilhões ao BNDES.

Vem agora o poste Radar com o papo furado de cortar gastos do orçamento, sem nunca ter cobrado os calotes das ditaduras amigas. O partido das trevas defende essa gente.

O guru da seita vermelha afirmou que a Venezuela é um problema dos venezuelanos. Tá recriminado, com diz a garotada. A Venezuela é uma tragédia civilizatória que afeta toda a humanidade consciente. Assim também a tragédia humanitária na Ucrânia, na Faixa de Gaza, Líbano e no Haiti.

A nenhum Sapiens emanado das cavernas é dado o direito de ignorar o sofrimento de mais de 6 milhões de venezuelanos expulsos de sua pátria pela ditadura assassina de Maduro e que vivem a perambular nos países de fronteira como fantoches humanos. No comparativo, 6 milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas na guerra de 1945. Maduro é um novo Hitler.

*Periodista, escritor e quase poeta



-Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

