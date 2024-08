M&A - forma de captação de recursos e de expansão de operações

A- A+

A sigla M&A, oriunda da expressão inglesa “Mergers and Acquisitions”, que traduzida para o português, pode ser entendida como operações em “Fusões e Aquisições” (F&A), representa as transações realizadas, com o objetivo de incrementar os negócios das empresas, por meio da captação de recursos e da expansão de suas operações. Essa sigla, que engloba operações societárias (compra, venda e reorganização societária), visa impulsionar o crescimento e o fortalecimento das empresas, para alcançar seus objetivos estratégicos.

As operações de M&A são uma realidade no mundo dos negócios. A globalização transformou os mercados e intensificou a concorrência, levando as empresas a adotarem estratégias de evolução e crescimento. Existem várias estratégias de crescimento que uma empresa pode adotar, destacando-se quatro principais formas: (1) crescimento orgânico, através da própria operação. (2) compra de outras empresas no mesmo segmento operacional; (3) aliança estratégicas entre empresas; (4) aquisições em outros mercados.

Entre as principais finalidades do M&A estão: (a) crescimento – permite que as empresas cresçam mais rapidamente ao adquirir operações já existentes, em vez de construir e implantar um empreendimento desde o início; (b) mercado – possibilita o acesso a novos mercados geográficos ou segmentos de clientes; (c) consolidação das operações – consolida setores industriais, criando empresas maiores e mais eficientes; (d) portfólio – viabiliza a ampliação do leque de produtos e de serviços das empresas; e (e) sinergia – cria condições, para que o conjunto das empresas combinadas seja maior do que a soma das partes separadas.

Os rumores no ambiente econômico de negócios do Brasil têm contribuído para a demora no fechamento das transações de M&A. Esses boatos geram incertezas, em relação aos tributos, devido à regulamentação da reforma tributária, que simplifica o sistema tributário nacional; à alta do câmbio (desvalorização do real), o aumento do custo de capital, às eleições americanas, e ao cumprimento da meta fiscal, uma vez que o governo ainda não conseguiu frear os gastos públicos.

Todos esses fatores estão dificultando a atribuição de preços, isto é, a precificação de ativos e, consequentemente, está limitando as operações de M&A. Mesmo diante desses cenários adversos, cujos fatores contribuem para um ambiente desfavorável dos negócios, é importante que as empresas estejam preparadas para expandir as suas operações, de maneira estruturada e sustentável, utilizando a captação da dívida como uma alavanca estratégica, não só para reduzir as dívidas existentes, mas, também, para potencializar os resultados e tornar mais eficazes as operações de M&A.



Em suma, as razões que levam as empresas à captação de recursos e de expansão das operações, por meio de M&A, incluem a velocidade de crescimento, o incremento do poder de mercado, o aumento da eficiência e da otimização operacional, o acirramento da competitividade, além de outros fatores específicos, como ampliação, transição de gerações e os conflitos familiares e societários.





* Consultores e conselheiros de empresas



