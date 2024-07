"M&A : "O caminho é longo para o sucesso da operação"

A- A+

A sigla M&A, em inglês “Merger and Acquisition”, que em português se refere “Fusões e Aquisições”(F&A), representa um conjunto de transações estratégicas realizadas para atender diversas demandas entre as quais : (a) alienação total ou parcial dos fundadores/acionistas , por diversas razões; tais como gerar liquidez e a não existência de sucessão;



(b) Captação de recursos, através de venda de parte da participação para aumentar o capital de giro e, consequentemente, a liquidez da companhia (cia) , possibilitando a expansão dos negócios e o alongamento da dívida; (c)Integração com investidores financeiros para construção de processos de consolidação de venda ou de oferta pública.



Essas transações incluem operações societárias como compra, venda, joint venture e outras formas estruturadas, tendo como objetivo impulsionar o crescimento e o fortalecimento da cia para alcançar seus objetivos estratégicos, de maneira eficiente e sustentável, ao mesmo tempo gerar liquidez aos fundadores/acionistas nos processos de desinvestimento.



No cenário atual dos negócios, as operações de M&A são uma realidade incontestável. A globalização transformou os mercados e intensificou a concorrência, obrigando as cias a adotarem estratégias de evolução e crescimento contínuo.



Entre as estratégias de crescimento disponíveis, destacam-se quatro principais formas: (1) crescimento orgânico, através da própria operação; (2) aquisição de outras empresas fortalecendo sua posição ou mesmo verticalizando a sua estrutura; (3) estabelecimento de alianças estratégicas entre cias; e (4) aquisições em mercados diferentes.



No contexto brasileiro, os desafios para uma operação de M&A são muitos, dentre eles, o ambiente econômico e político que têm contribuído para a maior cautela dos investidores na tomada de decisão. Além disso, há outros aspectos como a reforma tributária, os gastos públicos, a complexidade dos aspectos regulatórios, a desvalorização do real e demais elementos como a governança que são pontos desafiadores para os investidores estrangeiros.



Apesar dos desafios existentes, o mercado de M&A é real e dinâmico. Para quem possui em seu plano estratégico esse tipo de movimento é importante se planejar e se preparar para uma ação coordenada e ida ao mercado, de forma estruturada com o objetivo de proteger os interesses dos vendedores nos diversos aspectos e, em especial, na geração de valor ao ativo transacionado.



Dessa forma, a preparação do ativo é um grande desafio e a elaboração desses tipos de transações exige uma análise profunda das finanças, das operações e das estratégias da cia, bem como a compreensão das implicações legais e fiscais, e dos aspectos negociais que possam gerar ganhos financeiros futuros, em função de objetivos entregues pelos vendedores.



Não podemos deixar de falar dos aspectos de governança e pontos críticos no encaminhamento do processo que vai desde a assinatura do Termo de Compromisso ou “Non Disclosure Agreement”, (NDA), passando pela oferta de preço, assinatura do “Memoradum of Undestanding”, (MOU), discussão e assinatura dos contratos definitivos, indo até o Termo de Fechamento e efetiva conclusão da operação. Por fim, é preciso estar consciente de que o caminho é longo, pois exige estruturação e apoio de assessores especializados, de forma a contribuir para o sucesso da operação de M&A.





* Consultores e conselheiros de empresas





- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

opinião A criatividade na era da Inteligência Artificial