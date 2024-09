Mudar ou não mudar de carreira? Eis a questão

A- A+

Desde pequenos, somos questionados sobre o que queremos ser quando crescermos. É uma decisão que parece definitiva, mas, ao longo da vida, nossos interesses e prioridades podem mudar. E sabe de uma coisa? Nunca é tarde para traçar uma nova trilha.



Você pode já estar formado, pós-graduado e com anos de experiência na mesma área, mas se chegou o momento em que não se identifica mais ou está buscando melhores condições de salário e benefícios, a transição é possível. O importante é reconhecer que essa mudança pode ser o passo necessário para encontrar uma carreira que realmente te faça feliz e atenda às suas necessidades.



A busca por realização pessoal, a insatisfação com a profissão atual e a necessidade de novos desafios têm levado muitas pessoas a considerar a migração para uma nova área. Um estudo do LinkedIn revelou que 75% dos profissionais brasileiros estão pensando em mudar de emprego este ano.



Esse dado reflete uma tendência crescente de trabalhadores em busca de maior alinhamento entre suas ocupações e seus interesses pessoais, evidenciando a importância de avaliar constantemente suas escolhas no âmbito profissional.



Independentemente do motivo, a decisão deve vir acompanhada de um planejamento cuidadoso e a aquisição de novas habilidades. É fundamental refletir sobre o que deseja alcançar e se preparar adequadamente para enfrentar as exigências desse novo caminho que quer seguir.



Apesar dos desafios, especialmente ao migrar para áreas distintas, os conhecimentos e a expertise adquiridos ao longo da sua trajetória podem proporcionar um perfil profissional único e versátil. Engana-se quem pensa que habilidades não são transferíveis.



Um dentista, por exemplo, pode aplicar sua experiência em biossegurança ao trabalhar com unhas, ou usar sua compreensão do atendimento ao público para melhorar a gestão de serviços garantindo conforto e bem-estar aos funcionários e clientes.



Além disso, a experiência em diferentes campos pode ser fundamental para resolver problemas complexos de maneira criativa e eficiente, contribuindo para uma adaptação mais rápida e eficaz na nova jornada.



A troca de carreira pode abrir portas para novas oportunidades de crescimento, proporcionar uma qualidade de vida aprimorada com horários mais flexíveis — conforme a área escolhida — e reduzir o estresse, um fator que ultimamente vem sendo determinante na decisão de mudar de emprego.



Além de tudo, ao adquirir novas habilidades, você amplia seu portfólio e enriquece suas competências. No entanto, para garantir uma transição bem-sucedida, é essencial estudar a fundo o novo campo em que quer atuar e entender profundamente o que ele exige e oferece.





* CEO da Sua Hora Unha.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

opinião Clubes de assinatura: aliados do cotidiano moderno