No apagão de SP metrô foi movido por carros-de-boi   

Dedico este artigo ao poeta Jorge de Lima, autor do poema

O Acendedor de Lampiões. Saudades do meu amigo Jorge de Lima!



MONTANHAS DA JAQUEIRA – O que provocou o apagão em São Paulo? Especialistas, PhDs e sábios do sistema elétrico explicaram que um mosquito invadiu os geradores de energia e derrubou as linhas de transmissão. Foi um mosquito apocalíptico. O inseto já está preso na Papuda sob acusação de conspiração energética antidemocrática e poderá ser condenado a 20 anos de cadeia, sem anistia. Tudo indica que o mosquito malvado estava a serviço do comedor de bolos comunista para prejudicar a candidatura do prefeito Ricardo Nunes. Vamos investigar.

OoO

O apagão do mosquito causou mais estragos em São Paulo que o furacão Milton na Flórida.

OoO

Na temporada das trevas milhões de moradias e o comércio foram afetados pelo apagão. A Pauliceia Desvairada de Mário de Andrade virou uma cidade fantasma. Duendes e lobisomens circulavam nas ruas. O metrô ficou sendo movido por carros-de-boi. Também circulavam larápios para roubar celulares e comprar uma cervejinha. As bruxas voavam a bordo de vassouras. Elas criaram o serviço Uber-Vassoura. Carruagens e carroças puxadas por pangarés transportavam as sinhazinhas e os sinhozinhos. Ressurgiu a profissão dos acendedores de lampiões. Quanto romantismo!

OoO

O Governo vai promover concurso para contratar acendedores de Lampião.



O Acendedor de Lampiões

“Lá vem o acendedor de Lampiões de rua!

Este mesmo que vem infatigavelmente,

Parodiar o sol e associar-se à lua

Quando a sombra da noite enegrece o poente!

Um, dois, três lampiões acende e continua

Outros mais a acender imperturbavelmente,

À medida que a noite apenas se acentua

E a palidez da lua apenas se presente.

Triste ironia atroz que o senso humano irrita:

Ele que doira a noite e ilumina a cidade

Talvez não tenha luz na choupana em que habita.

Tanta gente também nos outros insinua

Crenças, religiões, amor, felicidade,

Como este acendedor de lampiões da rua.



Jorge de Lima



OoO

Dia 1 de outubro, ao retornar da posse da presidente do México, Claudia Sheinbaum, um pássaro bolsonarista mergulhou na turbina do teco-teco presidencial e quase provoca um desastre de aviação. Por conta disso o Governo vai investir 1 bilhão de denários para renovar a frota de teco-tecos da Presidência da República e fazer uma varredura nos céus para evitar a presença de pássaros mal-intencionados.

OoO

Esta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira cruz, é o reino dos apagões. Na Região Amazônica, de 38 milhões de habitantes, mais de 40 por cento da população vivem privados de saneamento e água potável. O nome disto é apagão hidráulico.

OoO

Nem quero falar do apagão de segurança pública, porque seria chover no molhado.

OoO

Nesta República dos apagões, os privilégios e as mordomias das elites são protegidos por Domos de Ferro importados de Israel. Ao contrário da plebe ignara, as majestades da República respiram oxigênio enriquecido com poeira de estrelas.





* Periodista, escritor e quase poeta.



