O avanço da miopia na população infantil

A visão é um importante sentido para o desenvolvimento da criança. Quando comprometida, a criança pode apresentar impactos no desenvolvimento neuropsicomotor, nas relações sociais e na realização de atividades cotidianas.

Cerca de 20% das crianças que frequentam escolas apresentam baixa visão, sendo astigmatismo, hipermetropia e miopia as principais causas. A miopia é caracterizada pela dificuldade para enxergar de longe. A alta miopia (grau ≥ -6,00) aumenta o risco de catarata, glaucoma, descolamento de retina e degeneração macular, complicações que podem levar a cegueira.

Deve-se atentar quando o aluno precisar chegar mais perto para enxergar, coçar ou apertar os olhos, piscar frequente, franzir a testa, pintar ou escrever fora das margens, mostrar desinteresse e baixa concentração, queixar de dores de cabeça, apresentar baixo rendimento escolar, e até mesmo quando a criança aparentar ser mais tímida.

Fatores genéticos e ambientais podem predispor à miopia: hereditariedade, excesso de atividades para perto, pouco tempo em ambiente com iluminação solar, e baixos níveis de iluminação nos ambientes internos. O nível socioeconômico mais alto, maior escolaridade e meio urbano estão mais relacionados com esses fatores.

A população mundial tem cerca de 33% de míopes, com estimativa de 50% de míopes até o ano de 2050, um problema de saúde pública. No Brasil, o aumento da miopia entre as crianças foi de 2,1% para 13,3%. A Organização Mundial de Saúde (OMS) está preocupada com esse aumento epidêmico da miopia, e apresentou recomendações para as escolas: de 10 a 14 horas semanais de atividades externas com exposição à luz solar, e restringir tarefas visuais de perto a no máximo 2h de duração (especialmente quando em celular e tablet).

A participação de toda sociedade é fundamental para alcançarmos o controle desses fatores ambientais, com influência positiva na redução da progressão da miopia, impactando em melhores condições de saúde e social para nossas crianças.

*Oftalmopediatra e Diretora Médica do Hospital Santa Luzia



