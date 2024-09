O demônio e o algoritmo

A- A+

Pablo Marçal virou o demônio da vez. O candidato a ser exorcizado pelos seus adversários. Incrível. Estamos terminando o primeiro quarto do século 21 e os políticos ainda não entenderam como funciona a nova política.

Antes de seguir em frente, esclareço não ter procuração para defender Marçal ou quem quer que seja. Quero tratar de campanha eleitoral do ponto de vista técnico, sem invencionices ou narrativas de ocasião.

Os adversários de Pablo Marçal estão com medo porque não sabem fazer campanha digital igual a ele. O Brasil, na sua obsessão pelo atraso, foi um dos últimos países a adotar o modelo de campanha digital, simplesmente porque a marketagem política graúda não queria abrir mão do dinheiro grosso vindo dos programas de rádio e TV. Resultado: campanha digital no Brasil, na maioria das vezes, tem pegada analógica, como se transformasse o santinho de papel em santinho de zap.

Aí, veio Bolsonaro em 2018 e mostrou que qualquer político poderia vencer a eleição sem rádio ou TV, apenas com campanha digital. Ele ganhou relevância estrondosa nas redes sociais, as mesmas que agora querem controlar, não só no Brasil, mas na Espanha e em outros países da União Europeia em que aqueles que estão no poder não conseguem manejá-las ou fazer política eficiente com elas.

A Espanha elegeu neste ano Alvise Peres para o Parlamento Europeu, numa campanha muito semelhante à de Pablo Marçal. Alvise deu um banho nos políticos analógicos.

A incompetência serve de justificativa para a censura, que, como definiu meu amigo André Marsiglianeste em artigo, é o cão de guarda da velha política. Todos os candidatos a prefeito de São Paulo estão aprendendo com Marçal como se faz a nova política digital. Claro que nenhum deles terá humildade para reconhecer, porque todos, como diria Fernando Pessoa, são príncipes na vida.

Mas é exatamente a realidade. O que me preocupa é a ignorância dos candidatos e respectivas equipes em relação ao manejo da campanha digital. A cabeça analógica faz com que as pessoas tenham dificuldade de entender o que é um algoritmo e como ele funciona.

Algoritmo é filho da matemática, mostrou Alan Touring ao decifrar os códigos alemães na 2ª Guerra. A evolução das redes sociais é também uma evolução dos algoritmos por trás delas. O que fez Marçal diferente dos outros, assim como Bolsonaro em 2018, foi o entendimento sobre como esses algoritmos funcionam.

Os ignorantes costumam dizer que tanto Bolsonaro quanto Marçal manipulam algoritmos. Isso não passa de uma enorme, grandiosa, bobagem. Quero crer que não seja ignorância ou má fé, apenas baboseira.

Algoritmo segue um padrão para cada rede social. O principal ativo de uma rede social é sua audiência e é exatamente isso que o algoritmo impulsiona, porque é feito para promover resultados, combinando audiência com ganhos financeiros. Quanto maior a audiência, mais anúncios e mais receita. Simples assim.

Portanto, não caia na enganação da narrativa da manipulação de algoritmos, porque não faz o menor sentido que Meta, TikTok, YouTube, X (ex-Twitter) e Google se entreguem passivamente ao deleite da manipulação dos seus algoritmos por terceiros.

Então, o que faz uma pessoa como Pablo Marçal, conhecedor de algoritmos? Ele aprendeu a alimentá-los com conteúdo que cria audiência, anúncios e receita. Faz com as big techs um jogo de ganha-ganha. Neste jogo, engajamento e mobilização são a alma do negócio. E este conhecimento acumulado vale muito.

Pessoas como Pablo Marçal conseguem amarrar o seu engajamento que, diga-se, costuma ser orgânico, com mobilização, algo que pode ser resumido assim: somos todos e todos somos nós. Não adianta tirar Pablo Marçal das redes sociais, porque este tipo de estratégia ganha pernas.

É como a Hidra de Lerna da mitologia grega lutando com Hércules. Cada vez que o herói cortava 1 das suas cabeças, 2 outras nasciam. É por isso que os seguidores de Marçal não deixaram de repercutir suas ideias e narrativas, mesmo depois da mordaça imposta pela Justiça Eleitoral. Ninguém segura.

Em vez de entenderem o que está acontecendo para poder reagir à altura, bateu o desespero na concorrência. Vejam os Estados Unidos. Kamala Harris, apesar do discurso e propostas que não param de pé, conseguiu engajar, mobilizar e energizar o eleitorado de tal forma a ponto de ser favorita para ganhar a eleição.

Donald Trump, já foi um dos príncipes das redes sociais quando Steve Bannon era seu principal estrategista. Como não soube se atualizar e menosprezou os adversários, acabou levando uma invertida e perdendo o rumo. Se vai recuperar ou não é outra história.

Sobre a lógica dos algoritmos, me lembro de uma conversa com o ex-governador do Tocantins José Wilson Siqueira Campos, fundador do seu Estado durante a Constituinte. Siqueirão era flanelinha no antigo Senado no Rio, o Palácio Monroe. Em 1946, o senador comunista Luiz Carlos Prestes empregou o moleque cearense de 18 anos como office boy no seu gabinete. Dali, para entrar na política foi um pulo.

Um dia, em pleno governo Fernando Henrique, encontrei Siqueirão no corredor do Senado, ele governador. Me contou sobre uma conversa marcada com o presidente. Perguntei como estava a relação deles. “Marcelo, presidente é igual jumentinho. Se você der um capinzinho, uma água boa, um carinho, ele trabalha pra você feliz da vida”, explicou.

Com algoritmo não é diferente. Se você souber tratá-lo descobrirá que não é santo, muito menos demônio. Só precisa de um capinzinho.

*Jornalista



