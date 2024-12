O futuro da Engenharia é verde e conectado

A- A+

O que vem em sua mente quando você pensa no futuro da Engenharia? A verdade é que em um cenário marcado pela crescente digitalização da sociedade e a urgência por soluções cada vez mais sustentáveis, o amanhã já está bem diante dos nossos olhos.



Conforme destacado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), há uma necessidade global por projetos de sustentabilidade que abordam os desafios ambientais e sociais do nosso tempo. À medida que o segmento tem a necessidade de abraçar novas realidades, o setor se reinventa com um propósito claro: tornar-se mais conectado e verde.



Diante desse contexto, é possível afirmar que a transformação digital é o principal pilar da nova era para os engenheiros. Essa tendência se intensificou com a pandemia, quando o surgimento da Covid-19 impediu os trabalhos presenciais e a área percebeu que os projetos poderiam ser feitos via home-office, criando uma dinâmica de trabalho alternativa à tradicional.



De acordo com relatório divulgado pela consultoria McKinsey & Company aponta que a pandemia foi responsável por acelerar a adoção de tecnologias digitais, que se tornariam permanentes.



Na prática, a colaboração remota permite que equipes trabalhem de forma integrada e eficiente, independente da localização geográfica, possibilitando o compartilhamento de experiências em tempo real e a democratização do conhecimento.



Estudos da Deloitte, empresa alemã líder mundial em auditoria e análise, mostram que ferramentas de colaboração remota aumentam a produtividade e permitem o acesso a um pool global de talento. Isso favorece a aparição de talentos e soluções disruptivas, além de promover um ambiente de trabalho diverso e flexível, abrindo as portas para uma constante evolução no segmento.



Agora para entender os próximos passos do futuro da Engenharia é imprescindível permanecer atento a recursos como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e big data. Essas tecnologias estão transformando o jeito que projetamos e gerenciamos projetos, auxiliando os engenheiros a automatizar tarefas repetitivas, analisar grandes volumes de informações e otimizar processos de forma sem precedentes anteriores.



A IA, por exemplo, é capaz de prever falhas em sistemas antes que elas ocorram, garantindo uma abordagem proativa na manutenção e gerenciamento de infraestrutura. Por sua vez, a IoT, conecta dispositivos e sensores, permitindo a coleta de dados em tempo real, o que melhora a eficiência e a eficácia das operações. Já o big data fornece insights valiosos que ajudam a tomar decisões assertivas e a identificar padrões e tendências que antes passavam despercebidos.



No entanto, todo esse avanço perde o sentido se não for estruturado com base em sustentabilidade. Afinal, uma verdadeira evolução só é efetiva quando tem um crescimento sustentável, com uma mentalidade a longo prazo.



Aqui, podemos destacar iniciativas como o uso de energias renováveis. Uma solução que chama a atenção são os veículos elétricos, que reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Outra inovação relevante é a mobilidade urbana inteligente, que estimula a utilização de recursos disponíveis e reduz o congestionamento nas cidades.



Em suma, o futuro da Engenharia está se moldando em torno de um compromisso com a digitalização e a sustentabilidade. Conforme o setor adota tecnologias inovadoras e ecológicas, há uma contribuição para a construção de uma realidade mais eficiente e sustentável. Ou seja, muito mais do que apenas tendências, estamos falando de um novo mundo. Prepare-se para recebê-lo.





* Fundador e CEO Global da Luza Group.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

OPINIÃO A Forbes e o gibi