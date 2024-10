O papel da Inteligência Artificial no combate às ameaças digitais

A- A+

Outubro marca o mês de Conscientização da Segurança Cibernética, uma iniciativa criada em 2004 nos Estados Unidos e que vem ganhando força em outros países. O foco dessa campanha é conscientizar sobre a importância de proteger tanto informações pessoais quanto corporativas no ambiente digital, especialmente em um cenário onde os ataques cibernéticos têm aumentado de forma exponencial.

De acordo com um relatório recente da Check Point Research, houve um aumento de 28% nos ataques globais no último trimestre de 2023. Quando comparado com o mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 5%. No Brasil, a situação é ainda mais preocupante, com um crescimento de 38% no número de ataques, evidenciando o avanço das ameaças digitais e a evolução das táticas criminosas no país.



Nesse contexto, em que servidores, redes e sistemas precisam estar mais preparados contra invasões, a Inteligência Artificial (IA) se destaca como uma grande aliada na cibersegurança. Ela permite a detecção de vulnerabilidades e anomalias nos sistemas de forma mais rápida e eficiente, oferecendo análises em tempo real. Um dos principais atributos da IA é a capacidade de processar grandes volumes de dados em poucos segundos, o que possibilita a implementação de sistemas de monitoramento contínuo. Esses sistemas monitoram o tráfego de rede e identificam atividades suspeitas de forma constante, possibilitando que ações corretivas sejam tomadas imediatamente.



Diversas empresas já estão adotando a IA para reforçar suas estratégias de cibersegurança. Tecnologias como firewalls inteligentes, que ajustam suas regras conforme novas ameaças surgem, estão se tornando padrão. A IA também contribui para melhorar a autenticação multifatorial, prevendo e verificando identidades de usuários, o que reduz significativamente o risco de fraudes. A adoção de soluções de IA avançadas posiciona as empresas à frente das ameaças, permitindo que suas operações de defesa sejam mais coordenadas e eficazes.

O mês de Conscientização da Segurança Cibernética ressalta, portanto, que à medida que as tecnologias se tornam mais sofisticadas, a conscientização e a adoção dessas soluções são fundamentais para a garantia da integridade dos dados e proteção tanto dos indivíduos quanto das corporações. A adoção de uma infraestrutura robusta, aliada a práticas sólidas de segurança e equipe preparada para lidar com as ferramentas em constante evolução são ações primordiais para a proteção das informações e sistemas, com a garantia da continuidade dos negócios e a confiança dos clientes.





* Especialista em Segurança da Informação da HSBS Soluções, do Grupo Nagem.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

opinião Uma nova geração de leitores