Ou seja, aquilo que ainda pode acontecer, embora o porvir seja incerto, entre o que está prestes a ocorrer, ou com olhar mais distante com sentimento de posteridade, de qualquer forma o porvir nos garante uma chance de que tudo possa melhorar na passagem do tempo, entre o hoje e o amanhã.



Quando a ansiedade reclama pelo imediatismo de quem não consegue mais esperar, o longo prazo pode ser de apenas algumas horas, no mais tardar alguns dias, embora a passagem do tempo geralmente seja medida observando a gradação em segundos, horas, dias, meses, anos ou séculos, em qualquer hipótese o futuro é incerto, queira Deus que seja pra melhor e o mais rápido possível.



O ano da graça de 2025 pode representar emblemática resiliência, de “quem espera sempre alcança”, o transcurso do primeiro quarto do século XXI, do segundo milênio, é registro pomposo capaz de alimentar a esperança de que finalmente chegou a hora de mudança, para melhor é claro, pois só se tem esperança em bons sonhos, um novo amanhecer, a bonança depois da tempestade.



Do ponto de vista global, a tempestade já ocorreu, ou está em fase de conclusão, e daqui pra frente acredito que já tenhamos sido suficientemente castigados pelo mau que cometemos entre nós mesmos e para com a fauna e a natureza em todos os seus aspectos.



Tanto em âmbito global, ou no micro espaço Brasil, em maior ou menor escala já provamos de tudo, não dá para alegar que não sabíamos, somos gatos escaldados, por didáticas experiências anteriores, nos aspectos comportamentais, civilizatórios, humanitários, que em algumas ocasiões mostraram que talvez não fossemos gente, como Papai do Céu nos concebeu, tamanhas as atrocidades, as aberrações de toda ordem cometidas sem medir consequências que por fim chegaram, daqui pra frente quem sabe possamos ser resgatados por um milagre divino, clemência de quem já sofreu o bastante como lição.



Em todos os quadrantes do planeta, nasceram nos primeiros momentos de 2025, homens, mulheres, bichos, brotos de vegetação, novas vidas, a geração do amanhã, os atores aos quais devemos confiar nosso resgate, que a despeito do difícil ambiente que vão enfrentar, ainda assim cremos, com todo o fervor que nos resta seja possível de pensar e praticar o milagre da restauração.



A descrença ou desobediência para com a divina recomendação de “amar o próximo como a si mesmo”, foi contrariada até o limite, da já fragilíssima resistência, tratada a base de venenos de toda ordem, com direito a bombas, tiros certeiros ou balas perdidas, artefatos bélicos atômicos de última geração, apostando no fim do mundo pra eles ou para todos nós, crentes ou não, até a natureza dizendo basta! Quem viver verá, só nos resta esperar contritos em oração, ai ai, ui, ui, pelo amor de Deus, nos perdoe! Vamos mudar! De comportamento, ou de planeta, nos foguetes de Elon Musk, ou outros estratosféricos líderes de aloprada insanidade global, para novos mundos onde tudo seja permitido sem dó nem piedade.



Papai no céu nos acuda!



Feliz ano novo!



* Consultor empresarial.

([email protected])

