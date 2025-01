O preço da credibilidade

A- A+

A sensação é de insegurança. Os investidores, especialmente aqueles que circulam com desembaraço em Wall Street, enxergam o Brasil como problema, um risco a ser evitado. Estão excluindo o país de seus planos.

Na quarta-feira (8), a repórter Aline Bronzati do Estadão mostrou a dura realidade de um país cuja participação nos fundos globais vem caindo, chegando a 4% em dezembro, quando já foi de 17%. Os grandes bancos internacionais estão rebaixando a recomendação para ativos brasileiros por causa da piora das expectativas no cenário econômico.

Quem apostou que o Brasil daria certo, que os juros cairiam, perdeu dinheiro e o Brasil deixou de ser interessante, reconheceu Alberto Ramos, diretor do Goldman Sachs, uma das casas bancárias mais tradicionais dos Estados Unidos. Ele só reforça o que foi publicado no Wall Street Journal em 22 de dezembro, quando a jornalista Mary Anastasia O’Grady escreveu sobre o derretimento do real e a dificuldade do governo Lula em cortar gastos.

“Uma reforma fiscal decepciona os investidores, enquanto os tribunais tomam partido na política”, escreveu ela sobre a aliança entre o governo e o Judiciário, este último fiador da governabilidade.

Os investidores não enxergam só o gerenciamento precário da economia, movida por solavancos e dissintonia entre o Congresso, de um lado, e o Executivo e o Judiciário do outro. Eles também estão atentos a outros sinais.

Por exemplo, a imagem de Fernando Haddad visivelmente cansado e abatido nas suas primeiras fotos de 2025. Um Haddad diferente daquele empossado em janeiro de 2023, o cabelo mais grisalho e as rugas de expressão bem vincadas, como mostram as fotos de Sérgio Lima, um talentoso especialista em produzir imagens do cotidiano do poder. Suas fotos costumam informar muito além dos textos do noticiário.

O Brasil, entendem os conhecedores dos humores daqueles que vivem do dinheiro e para o dinheiro, é um país cada vez menos relevante. Certamente irá repercutir negativamente entre eles o anúncio feito pela multinacional Paper Excellence, uma das maiores produtoras de papel e celulose do mundo, sobre a decisão de instaurar uma nova arbitragem na CCI (Câmara de Comércio Internacional), desta vez em Paris, referente ao caso da venda da Eldorado Celulose. A Paper comprou a empresa da holding J&F, em 2017, por R$ 15 bilhões. Mas não levou, porque os vendedores simplesmente mudaram de ideia depois de assinar o contrato de compra e venda.

Desde 2018, vendedor e comprador brigam. A Paper ganhou a arbitragem no Brasil por unanimidade, mas a J&F recorreu ao Judiciário e tem conseguido impedir a conclusão do negócio com argumentos criativos e diversas manobras processuais. Segundo comunicado que a Paper divulgou ao mercado, desde que perderam a arbitragem, a J&F moveu mais de 50 processos e recursos no Judiciário brasileiro para evitar que o contrato fosse cumprido e a Paper assumisse o controle da Eldorado.

O argumento criativo mais recente da J&F é o de que a Paper tem capital estrangeiro e, por isso, deveria ter pedido autorização do Congresso para comprar a Eldorado, porque o negócio envolveria terras. Ocorre que a multinacional comprou uma fábrica de celulose com toda sua infraestrutura, não uma fazenda.

O argumento para tentar desfazer o negócio acabou causando insegurança jurídica, respingando em outras empresas estrangeiras com negócios no Brasil envolvendo terras sem a tal autorização do Incra ou do Congresso. A partir do caso Eldorado, o professor da USP (Universidade de São Paulo) Ricardo Ricupero instaurou várias ações populares questionando aquisições de grandes empresas como Shell/Raízen, Brasil Agro ou Bracell.

A nova arbitragem pedida pela Paper expõe uma vez mais o Brasil à comunidade internacional de investidores, onde é cultivado o saudável hábito de cumprir contratos assinados, mesmo que, posteriormente, a conjuntura mude ou o arrependimento bata à porta. É o que o morto deputado Luís Eduardo Magalhães, ex-presidente da Câmara, chamava de jogo jogado. Era a época de um outro Brasil, embora, naquele tempo, políticos e empresários também se entendessem, mas na grande maioria das vezes costumava valer o que estava escrito.

Conforme a imprensa já publicou dezenas de vezes, o contrato entre a Paper e a J&F determina que os conflitos sejam decididos por meio de arbitragem, instrumento moderno, que desafoga o Judiciário. Mas o inconformismo da J&F com o resultado da arbitragem que deu vitória à Paper levou ao caminho inverso: recorrentemente, a holding abre nova frente na Justiça questionando a sentença arbitral.

O histórico dessa disputa indica que o resultado da arbitragem de Paris tende a ser semelhante à decisão da arbitragem que ocorreu no Brasil. Até porque, como foi registrado na imprensa, um desembargador do Tribunal de São Paulo entendeu que a J&F praticou litigância de má-fé ao longo da negociação da Eldorado.

Num momento em que a Europa discute a validação do acordo comercial com o Mercosul, no qual a J&F desponta como grande beneficiária por ser a maior produtora e vendedora de proteína animal, é grande o risco para a imagem da empresa e também do Brasil. Jornais como Le Monde e L’ Humanité já fizeram duras críticas à empresa. O mundo olha para a J&F, sabe quem são seus controladores e entende o quanto eles são poderosos e influentes. Mas também entende que a regra é clara: fazer valer os contratos, aceitar o jogo jogado.

Luís Eduardo dizia, com razão, que a lei é igual para todos, inclusive os poderosos e os legisladores. Esse é o preço da credibilidade.

