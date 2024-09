O pronunciamento da governadora Raquel Lyra

A- A+

Foi com imenso prazer e admiração profissional, como consultor do setor da Agroindústria Canavieira nordestina, que assisti nesta semana ao “Fórum Nordeste” tendo como tema a “transição energética”, com o importante concurso do Sindaçúcar-PE, representado pelo seu presidente Renato Cunha.



O tradicional evento promovido pela Folha de Pernambuco, que integra o Grupo EQM, realizou nesta semana sua 13ª edição, com um retumbante sucesso, não apenas pelo conteúdo e qualidade técnica dos expositores, como pelas destacadas presenças, de parlamentares, ministros, e gestores públicos, a exemplo do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, os ministros José Mucio Monteiro, Luciana Santos e André de Paula, o prefeito do Recife João Campos e da governadora de Pernambuco Raquel Lyra.



A propósito da presença e exposição da governadora Raquel Lyra no evento, observo que poucas vezes assisti pronunciamento tão brilhante e classificado quanto da jovem gestora, que confraternizou apartidariamente com todos, destacando o melhor da ação de cada um em prol de Pernambuco e Brasil, sem qualquer vestígio de preferência ideológica, mostrando que seu esforço não é nem de direita, de centro ou de esquerda, é de Pernambuco.



Raquel não usou o momento eleitoral como oportunidade para se posicionar politicamente, mas para focar na sua ação e responsabilidade para com Pernambuco, referindo-se as nossas carências e virtudes, com entusiasmo contagiante à plateia presente.



Neta do ex-prefeito João Lyra, filha do ex-governador João Lyra Neto, sobrinha do ex-ministro Fernando Lyra, a ilustre amiga Raquel, desde cedo não fugiu da tradicional vocação política de sua família, colocando mais uma vez Caruaru no Palácio das Princesas, desta feita como a segunda gestora do estado, depois de Brites de Albuquerque, esposa do Donatário Duarte Coelho Pereira, há mais de quatrocentos anos em 1560, por coincidência, igualmente viúva, condição difícil, a testar sua particular resiliência as surpresas da vida, com a prematura morte do seu esposo antes do início de seu mandato.



Por tudo isso, registro com orgulho a ação da governadora, que vem restaurando nossa autoestima, a despeito do difícil e desafiador momento que atravessamos no País polarizado, onde o culto aos personagens, no elenco de prioridades, tem se mostrado maior do que a atenção ao paciente Brasil.



Igualmente importante é nosso reconhecimento a iniciativa do empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM, em promover o “Fórum Nordeste” que se transformou no maior evento empresarial do Nordeste, mostrando que é possível congregar gregos e troianos na estratégia desenvolvimentista a partir da região mais carente do Brasil.





* Consultor empresarial ([email protected]).



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

opinião Educação fortalecida é condição para que haja justiça social e desenvolvimento tecnológico no Brasil