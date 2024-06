A- A+

Tenho refletido sobre o sentimento eleitoral do próximo pleito, a partir dos movimentos e levantamentos que tem sido publicizado. Eleição é sobretudo um momento de escolhas que o eleitor expressa a manifestação de um desejo. Ora, se o eleitor manifesta um desejo, esse desejo é externado fruto de um sentimento.

Assim, uma vez da existência da obrigatoriedade do voto, há uma verdadeira necessidade de no dia do pleito tomar uma decisão por uma opção entre os candidatos que se apresentam.

Desde que no Brasil se instituiu a reeleição para cargos da chefia do Poder Executivo, os candidatos se submetem a duas eleições que são totalmente diferentes, pois na primeira eleição os mesmos colocam suas candidaturas vendendo ao eleitor que são uma solução, quase sempre, para entregar a sociedade uma solução diferente da que está posta, e por isso, normalmente surgem como um solucionador de um sentimento de falta. Esse candidato normalmente se propõe a fazer o que faltou ao seu antecessor. Já quando esse mesmo candidato surge para um processo eleitoral de reeleição não é uma mera escolha, mas sim, um julgamento do seu trabalho ao longo dos últimos quatro anos. Na reeleição o candidato se coloca para que seu trabalho e sua trajetória seja julgada.

E assim vai se desenhando ciclos e mais ciclos políticos. No entanto desde de 2022, se estabeleceu um sentimento que eu chamo de Sentimento de Redenção. Esse sentimento é aquele que o eleitor resolve dar uma nova oportunidade àquele que outrora sofreu uma reprovação ética, moral ou até mesmo de ordem legal, mas que passado um período, a população ignora os motivos pelos quais um dia havia reprovada a conduta do político e o permite voltar ao cenário ou o que eu prefiro denominar ao anfiteatro da política.

Normalmente esse sentimento de redenção política ocorre fruto de uma contraposição de frustração com à aposta anterior. Esse sentimento de frustração faz muitas pessoas sentirem saudades de velhos amores, e assim, começam a pensar o seguinte: Até que tal candidato tinha defeitos, mas não era tão ruim assim! Ele teve desvios éticos, mas quem não tem? E assim ocorre uma relativização dos mal feitos, pois a decepção com seu substituto lhe faz trazer uma memória afetiva que leva ao Sentimento de Redenção. É como um relacionamento de um casamento que não deu certo, houve um divórcio, mas passando algum tempo resolve-se dar uma nova chance. No início parece que vai dar certo porém, depois surge os mesmos defeitos e as mesmas queixas. Não houve mudança, foi somente uma memória afetiva que o contagiou com o Sentimento de Redenção.



*Advogado, Mestre em direito e Consultor de Gestão Pública

Logo, é possível ver esses atores políticos, que tinham sido num determinado momento alijado de um pleito, voltando ao cenário político como favoritos a vencer o pleito.

Na região metropolitana de Recife está evidente o Sentimento de Redenção aflorando na memória do eleitor o que esta refletindo nas pesquisas eleitorais. Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho e Paulista trazem a evidência desse Sentimento de Redenção. Atores políticos que tiveram problemas sérios até então com a justiça estão despontando nas pesquisas, mostrando que essa parecer ser uma eleição pautada pelo Sentimento de Redenção.

E isso revela muito sobre o nível do eleitorado existente, e como se estabelece o processo político eleitoral, que tem sido desprovido de qualquer racionalidade, mas tem sido tomado por paixão. O sentimento de uma parcela da população no processo eleitoral é revestido de paixão. Paixão é um sentimento avassalador que nos cega. E quando estamos apaixonados relativizamos valores e princípios, pois o objeto de desejo provoca uma verdadeira explosão química que tira a racionalidade, por isso, ao invés de razão, vota-se por emoção, e esse tem sido o sentimento despertado até então no processo eleitoral.

Em contrapartida nem tudo está perdido, pois há um sentimento, embora menor, que tem surgido como um alento, é o que eu chamo de Sentimento de Renovação Geracional. Esse sentimento tem nos surpreendido com os atores que tem sido efetivos e eficazes no exercício de seus mandatos. Em Pernambuco, não na região metropolitana, mas em Petrolina, em 2017, surgia a primeira grande renovação, pois um prefeito, vindo de uma família com tradição na política, mas jovem, consegue fazer um mandato inovador e conduz uma verdadeira transformação naquela cidade, e isso reflete na forma competitiva que se chegou no pleito de 2022, um dois pleitos mais acirrados da história de Pernambuco, deixando uma marca de gestor inovador, eficiente e que é uma realidade como uma nova liderança política que trazendo muita esperança.

Não muito diferente temos que reconhecer que todo o descrédito que foi colocado para desqualificar a candidatura do atual prefeito da capital em 2020, que foi muito criticado sendo chamado de “Principe”, de uma forma pejorativa, demonstrou que não nasceu para ser príncipe, mas sim, tem sido coroado como um verdadeiro rei.

Aprovação popular altíssima, demonstração de paixão pelo que faz, inovador, destemido, fez ressurgir um outro orgulho além da “pernambucanidade”, surgiu o que eu chamo da “Recifanidade”, ou seja, há uma multidão de fãs de Recife. Houve um verdadeiro resgate ao orgulho de ser recifense. É claro, não podemos dizer que uma capital não tenha problemas, mas os caminhos que até aqui foram percorridos demonstram a importância da Renovação Geracional na Política, como uma oxigenação através da nova geração com a energia necessária para mudar e transformar uma cidade.

Ainda registro, no município de São Lourenço da Mata, uma cidade que esta dentro do espectro da Renovação Geracional, que tem apontado um alto índice de aprovação de seu gestor, o que demonstra que a aposta do eleitor nessa renovação tem dado resultados muito positivo para essas cidades.

Essa Renovação Geracional surge como uma alternativa, eu diria, como a alternativa, pois o que de vez em quanto surge como os autsiders, já se constata que não frutificam, pois não há caminhos de uma condução de uma cidade, um estado ou um país, que não seja pela política, quando estamos sob a égide do Estado Democrático de Direito. Aos outsiders falta-lhes o componente da política o que prejudica em muito na entrega do resultado mais eficiente, a exemplo do que ocorrera em São Paulo como cidade e/ou Estado, até 2022.

Ou seja, o caminho é e continuará sendo através da política, por isso, esses cases que apontam com sucesso em Pernambuco, no contexto da Renovação Geracional, tem como componentes ou standart o binômio “tradição política-juventude”, essa tem sido a fórmula que percebo exitosa, o que deveria ser o ponto de partida para reflexão dos eleitores no próximo pleito em suas cidades. Para refletir é necessário questionar: 1) O sentimento de Redenção que tem trazido de volta antigos atores políticos que tiveram máculas éticas e morais em sua gestão será capaz de mudar a minha cidade? 2) Esse sentimento é legitimo ou fruto de um falta existencial na aposta que foi feita? 3) Será que não é o momento de inovação?

O que tem sido interessante perceber é que atores antigos, que já contribuíram, já realizaram, bem ou mal feito, e que hoje busca uma volta ao cenário político em várias cidades tem se socorrido da imagem e figura do atual gestor da capital pernambucana, para tirar uma foto, fazer uma live, aparecer. Parece-nos que o antigo esta precisando da benção do novo, para ter aprovação. Chega até ser cômico, mas é a realidade, há uma busca de uma plástica jovial mas que não combina com inovação que esta pulsando na mente dessa nova geração.

E não estou aqui pontuando o etarismo, pois percebo-me dentro de uma geração, que não se enquadra, já estou mais próximo do que nunca de me transformar num sexagenário, mas é que minhas lentes sempre tiveram simancol, para compreender que o que os atores anteriores fizeram foram pavimentar estradas para o surgimento de uma nova geração. Esse que deve ser o nosso papel, pavimentadores de estrada da nova geração.

Essa é a nossa aposta, esse é o legado que pretendo deixar, que nossas cidades possam refletir que o sentimento de Renovação Geracional é a esperança para uma mudança de ciclo e a possibilidade de projetos longevos e promissores. Que venham as eleições com uma profunda Renovação Geracional.

