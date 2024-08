O último obstáculo

A- A+

Perduramos ainda entre os vinte e dois maiores clubes do futebol brasileiro, graças aos mais de cem anos de glórias e tradição que nos fizeram existir na história do futebol nacional.

Os nossos adversários de hoje nos respeitam mais pela força da camisa rubro-negra, pela inércia de nossa caminhada para o futuro, mas me pergunto: até onde vai essa nossa força inercial e quando iremos parar de todo?



Virarmos o nosso saudoso América da Estrada do Arraial, o Tramways da Rua do Futuro e tantos outros perdidos na poeira dos tempos. Uma coisa é certa, não é isso que nós queremos.

É preciso que saiamos de nossa confortável cadeira de simplesmente torcedor e brandemos esse grito de alerta para realinharmos nosso clube em sua vocação de eternidade.



Vender o clube e nossa tradição a qualquer forasteiro não é a solução. O amor sim, o amadorismo competente é que fez nosso Sport cheio de glórias e respeito nacionalmente, o carinho e a dedicação despretensiosa é o que nos move e nos conduz no presente e futuro.

Pelo Sport Tudo!





* Ex-Presidente do Sport

