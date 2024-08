O valor da comunidade dentro da empresa

A- A+

Nas dinâmicas aceleradas e altamente competitivas do mundo empresarial contemporâneo, o valor da comunidade nas empresas tem se destacado como uma estratégia importante para impulsionar o sucesso e a sustentabilidade.



Cada vez mais, as organizações reconhecem que o verdadeiro ativo não está apenas nos produtos ou serviços que oferecem, mas também na construção de comunidades engajadas em torno de suas marcas.



Segundo dados do The 2023 Community Industry Report, o gerenciamento de comunidades está passando de uma indústria em crescimento para uma indústria madura, sendo que 22% das empresas relatam ter um departamento dedicado à comunidade, contra 15% em 2021.



Além disso, ainda de acordo com o relatório, 87% das organizações acreditam no valor da comunidade, mas ainda não conseguem mensurá-lo e apenas 10% consegue quantificar financeiramente o valor de sua comunidade e apenas um terço consegue gerar dados estratégicos.



O tema ainda não é reconhecido pela maioria das empresas, mas posso dizer que uma comunidade dentro das empresas faz total diferença. Um exemplo de grande sucesso é a NuCommunity , comunidade oficial do Nubank.



Criada há cinco anos, ela aproxima os usuários dos produtos, cria produtos com base nos feedbacks dos usuários, conecta pessoas que se identificam com a cultura e abre espaço para conversas sobre assuntos financeiros do cotidiano e hoje em dia conta com mais de 300 mil membros.



E é isso que uma comunidade pode fazer! Uma das vantagens mais evidentes da presença de comunidades nas empresas é a fidelização de clientes e o aumento da lealdade à marca.



Quando os clientes se sentem parte de uma comunidade, seja por meio de fóruns online, grupos de redes sociais ou eventos presenciais, eles desenvolvem laços emocionais mais fortes com a empresa. Isso resulta em uma maior propensão a permanecer como clientes fiéis, além de recomendar a marca para outros, ampliando assim a base de clientes.



As comunidades também desempenham um papel fundamental na promoção da inovação colaborativa e na obtenção de feedback direto dos clientes.



Ao envolver os membros da comunidade em processos de co-criação e desenvolvimento de produtos, as empresas podem aproveitar insights valiosos para melhorar seus produtos e serviços de acordo com as necessidades e expectativas do mercado.



Além de também oferecer um canal direto de suporte e engajamento contínuo para clientes, fóruns, grupos de discussão e eventos.



O valor da comunidade nas empresas vai muito além do aspecto superficial de networking e interações sociais. Ela representa uma estratégia fundamental para construir relacionamentos duradouros com os clientes, promover a inovação, fortalecer a marca e cultivar uma cultura organizacional positiva.



Investir na construção e manutenção de comunidades engajadas é, portanto, um investimento essencial para o sucesso e a resiliência das empresas no cenário empresarial atual.





* Fundadora da comuh, professora da Descola e da Escola Britânica de Artes Criativas



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

opinião Saúde 5.0 no Brasil: uma revolução tecnológica