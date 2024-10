O voto, o cidadão e as eleições

A- A+

As eleições municipais, que estão prestes a acontecer no País, em primeiro turno, revelaram, desde o curso das candidaturas e das campanhas deflagradas, que grande parte do eleitorado brasileiro, embora tenha escolhido seu candidato, não está devidamente entusiasmado, sob aquela sensação de que “não há nada de novo debaixo do sol”.



Embora se aponte, aqui e ali, uma mudança em tema de representantes eleitos, devido à chegada de novos nomes, que ainda não exerceram mandatos, os critérios de escolha, tradicionalmente adotados pelos eleitores, ainda não são, geralmente, bem definidos.



Comparando-se as eleições municipais, com a última ocorrida em 2020, conclui-se que aquelas eclodiram em meio a uma situação bem incomum: as campanhas de divulgação de candidaturas ficaram muito restritas, devido às limitações impostas pela Pandemia.



Somado a isso, o desinteresse em se buscar saber mais sobre os candidatos, ou o próprio desencanto natural que foi tomando conta do eleitor, nos últimos anos, fizeram-no ir às urnas, mais por um sentimento de obrigação ou por desencargo de consciência, do que propriamente por alguma convicção firmada, em propostas ou projetos.



A partir daí, foi possível detectarmos, através do resultado das eleições, que ainda subsistem algumas formas de se exercer a cidadania, ainda não desejosamente ultrapassadas, tais como “voto de protesto”, daquele eleitor que escolhe algum nome, só para subverter a seriedade da escolha.



Ou ainda o “voto de cabresto”, daquele que escolhe algum nome, por cega ou compulsória obediência a “mandões” da política.



Cresce a cada dia, porém, o ceticismo quase absoluto dos que votam nulo ou em branco, sob um forte e uma indesejável desesperança.



Entre tantos, o mais preocupante mesmo é a constatação de que ainda existem aqueles que, até às vésperas das eleições, não sabem em quem votar, seja por desconhecimento acerca das reais propostas e intenções dos candidatos; seja pela desimportância que atribuíram a esse manifestação de exercício democrático.



Tenho certeza de que muitos (e)leitores ainda se deparam com questionamentos relacionados a pelo menos um desses perfis referidos, o que é até compreensível, por já vivenciarem tantas desilusões, que hoje estão soterradas sob os escombros dos sonhos acumulados, no ao longo de nossa caminhada como cidadão.



Todavia, embora esse sentimento de incertezas, que de nós fatalmente se apodera, insiste em nos rodear, o recado aqui é para que cada eleitor não deixe de ir às urnas, não só pela oportunidade que se tem de escolher, democraticamente, seus representantes, mas por ser um direito-dever moral, que nos cobrará durante mais uma jornada de quatro anos.



Basta uma análise ou comparação com outros períodos eleitorais pretéritos, para se chegar à conclusão de que ainda precisamos de muita maturidade e de conhecimento sobre a responsabilidade de nossas escolhas, tendo em vista que muitos deixaram de votar, sem justificativa ou empecilho.



Aproveitemos o tempo e oportunidade que, diferentemente de alguns países, temos do livre direito de escolher, constitucionalmente assegurado, sempre lembrando que foram tão duros os percursos e percalços para a conquista do voto universal e de valor igual, sem distinção de qualquer natureza.



Defensor público do estado de Pernambuco e professor.



