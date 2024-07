Observatório Econômico e o Recife transparente

A- A+

Os dados têm um papel crucial na economia e assumiram um caráter de essencialidade quando se trata de poder público. Tratando-se de gestão municipal, órgão de estado que está mais próximo da população e que assume demandas mais imediatistas das pessoas, é ainda mais relevante, seja para a elaboração de políticas públicas, seja para criar mecanismos que movimentem as atividades empresariais, entre outras ações para ajudar na tomada de decisões. O Recife ganhou o Observatório Econômico, uma plataforma criada pela Prefeitura, em parceria com a Faculdade Senac Pernambuco, que entrega à sociedade um panorama de dados reais da cidade em um ambiente inovador e interativo para a gestão de informações.



Essa entrega é mais uma inovação da Prefeitura do Recife, fortalecendo o governo municipal como plataforma de relacionamento com a população e, principalmente, no quesito transparência. O Observatório é uma ferramenta criada para ser possível ter um panorama econômico da cidade, por meio de informações reais, que seja base de políticas públicas assertivas e impulsione os negócios no município para um crescimento econômico duradouro. Governos e gestores públicos dependem de indicadores econômicos precisos para formular políticas que promovam o crescimento sustentável e o bem-estar social. Dados como PIB, taxa de desemprego, inflação e balança comercial fornecem uma visão abrangente da saúde econômica de uma nação ou região, permitindo ajustes e intervenções adequadas para mitigar crises e fomentar o desenvolvimento.



A análise de dados econômicos ajuda a identificar setores que necessitam de investimentos, a ajustar a tributação e a distribuir recursos de maneira eficiente. Políticas baseadas em dados sólidos são mais eficazes na promoção do crescimento e na reversão de quadros sociais negativos. Por exemplo, ao acessar as nuances do mercado de trabalho, os governos podem implementar programas de capacitação e criação de empregos que atendam às demandas do mercado, reduzindo disparidades de gênero, aumentando a produtividade, entendendo o funcionamento da economia geograficamente, entre outros “olhares” para as pessoas.



Na esfera das empresas, a transparência e a confiabilidade dos dados econômicos são essenciais. Mais que um ambiente positivo e favorável ao empreendimento, investidores buscam previsibilidade, onde possam avaliar riscos e oportunidades com base em informações concretas. Dados de oferta de capital humano, estrutura educacional, segurança jurídica e infraestrutura de microrregiões são determinantes na decisão de investir em uma cidade. Com isso, localidades que mantêm dados econômicos atualizados e acessíveis tendem a atrair mais investidores, impulsionando o desenvolvimento local.

Empresas também se beneficiam grandemente da análise de dados econômicos. Compreender as tendências econômicas permite que as organizações ajustem suas estratégias de mercado, melhorem a eficiência operacional e identifiquem novas oportunidades de negócios. Por exemplo, ao analisar informações de consumo, uma empresa pode focar seus esforços nos produtos desta área destaque, aumentando suas chances de sucesso no mercado. Há, inclusive, quem decida investir em um local que possui transparência em dados que estão “ruins” do que arriscar em um local que não consegue demonstrar em números a situação na qual se encontra. A incerteza é um campo negativo para investidores.



Trabalhadores, por sua vez, utilizam dados econômicos para entender o mercado de trabalho e planejar suas carreiras. Informações sobre setores em crescimento, salários médios e demandas por qualificação ajudam os profissionais a tomar decisões mais informadas sobre sua educação e trajetória profissional. Isso não apenas beneficia os indivíduos, mas também contribui para um mercado de trabalho mais qualificado e alinhado às necessidades econômicas.



Por fim, o Observatório é uma entrega das mais positivas para o Recife, é uma plataforma em melhoria contínua para mostrar a cidade no geral e também nos detalhes, além de, nos próximos passos, apresentar relatórios e cenários, ajudando a construir previsões em uma abordagem baseada em dados. Isso é o que promove um crescimento equilibrado e sustentável, beneficiando toda a sociedade.



*Secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife



