Oportunismo não acabará com vanguarda feminina da OAB-PE

Falamos com tranquilidade em nome de muitos grupos de mulheres que se fazem presentes e tem trabalho significativo prestado para além do período eleitoral. Não falamos só por Ingrid Zanella e Schamkypou Bezerra. Nos pronunciamos por todas as mulheres advogadas que compõem um projeto político emancipatório, da capital, Região Metropolitana e de cada cidade do interior. Somos muitas, e somos imparáveis.



Não reconhecer nossa luta é desconhecer a OAB-PE e dela ser figura ausente. Respondemos às vozes dissonantes que surgem como porta voz do oportunismo, em véspera de eleições, com o que a história já comprovou: as mulheres da OAB/PE são reconhecidas por sua defesa incansável das pautas de gênero e raça. Não precisamos evocar teóricos estrangeiros para validar nossa força. Estamos na terra das Mulheres de Tejucupapo, que enfrentaram o impossível e saíram vitoriosas. Somos guerreiras e nossa luta é antiga e constante.



E para essas vozes desavisadas, não participativas e, digamos, sem conhecimento efetivo da luta das mulheres dentro e fora do sistema, lembramos que missão da OAB, definida pelo art. 44 da Lei 8.906/1994, é defender a Constituição, a ordem democrática, os direitos humanos e a justiça social. E é isso que temos feito.



Criamos núcleos especializados para garantir que nenhuma mulher advogada tenha suas prerrogativas violadas, uma ouvidoria dedicada para escutar e acolher quem precisa, uma Rede de Apoio CAAPE que oferece suporte jurídico e psicológico a advogadas (os) e estagiárias (os) vítimas de violência de raça, orientação sexual ou identidade de gênero.



Nossa luta não começou agora. E nossas conquistas falam por si. Desde 2020, estivemos na vanguarda pela paridade de gênero e raça no Conselho Federal. Em 2022, fomos uma das primeiras seccionais a adotar essa paridade no Quinto Constitucional, e em junho de 2023, implementamos o Protocolo de Gênero em processos éticos e disciplinares, consolidando nosso compromisso com a justiça e a igualdade. Tudo isso é pouco? Pois bem, vejamos mais.



Criamos campanhas de conscientização contra o assédio, iniciativas para a saúde da mulher, apoio ginecológico gratuito e isenção de anuidade para mães. Recentemente, promovemos a Conferência da Mulher Advogada, que reuniu mais de 520 profissionais. E, além de tudo isso, anunciamos o Selo Amigo da Mulher Advogada para incentivar práticas de valorização das advogadas nos escritórios. Isso não é oportunismo. É um trabalho contínuo, sério e com propósito.



No último fim de semana, mais de mil mulheres se reuniram para apoiar a candidatura de Ingrid e Schamky. E não é apenas por elas. Elas representam a primeira chance em quase 100 anos de termos mulheres na presidência e vice-presidência da OAB/PE, mas essa luta é de todas nós. Estamos aqui para fazer história, para quebrar paradigmas, e para abrir caminhos para cada advogada que virá depois de nós.



Quando falamos em vitória, não é só nas urnas. Falamos da vitória de construir um futuro onde todas as mulheres advogadas tenham voz e vez, da capital ao interior. Não há força capaz de nos parar quando nossa causa é justa. E, sim, nossa causa é justa, porque ela não se esgota em um mandato ou em uma eleição. Ela se perpetua, se fortalece, e abre caminho para as próximas gerações de mulheres advogadas que, como nós, lutarão por uma advocacia mais inclusiva, respeitosa e igualitária.



Seguiremos lutando, porque somos muitas, e somos fortes. Nossa força vem de um propósito claro: garantir que a justiça, a igualdade e o respeito prevaleçam.





Advogada, secretária-geral da OAB-PE.



