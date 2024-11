Os novos conceitos de moradia depois da pandemia

A- A+

A pandemia de COVID-19 trouxe mudanças profundas na forma como as pessoas enxergam a própria casa. Antes vista como um espaço de descanso, a moradia passou a acumular outras funções, sendo ao mesmo tempo escritório, escola, academia e local de lazer. Essa transformação, associada ao aumento do trabalho remoto, redefiniu o que se espera de um imóvel, impulsionando novas demandas no mercado imobiliário.

Uma pesquisa do Datafolha mostra que 72% dos consumidores priorizam imóveis com infraestrutura de lazer completa, enquanto estudos do IBGE apontam um aumento expressivo na busca por regiões afastadas dos grandes centros urbanos. Essa migração reflete um desejo crescente de qualidade de vida, com foco em áreas verdes, espaço amplo e maior proximidade com a natureza.

Além disso, a segurança também ganhou destaque como um fator decisivo na escolha do lar. Essa preferência por ambientes que aliam lazer e segurança representa uma mudança significativa no perfil do consumidor imobiliário, que busca agora não apenas um imóvel, mas uma experiência de vida mais completa.

O empreendimento Trapuá Shopping Park, da Petribu Desenvolvimento Urbano, é um exemplo que traduz essas tendências em soluções reais. Localizado no município de Carpina, ele se destaca por reunir inovação, conforto e sustentabilidade em um único projeto. Com lagoa de borda infinita, piscina com prainha, quadras esportivas e redário, o condomínio oferece infraestrutura completa para o lazer e bem-estar. Outro diferencial é o projeto das casas, que contam com áreas de serviço externas, garantindo melhor ambientação interna e um design funcional.

A praticidade e a segurança oferecidas pelo condomínio fechado completam o pacote de atrativos do Trapuá. Esses elementos atendem diretamente às necessidades de um público que, no pós-pandemia, busca um equilíbrio entre modernidade e tranquilidade. Não se trata apenas de morar, mas de viver em um espaço que permita trabalhar, relaxar e conviver em harmonia com o meio ambiente.

O mercado imobiliário está cada vez mais voltado para a personalização e a integração de elementos que promovem qualidade de vida.

Empreendimentos como o Trapuá Shopping Park não apenas atendem a essas demandas, mas também apontam o caminho para o futuro do setor, onde o foco está no bem-estar, na segurança e na conexão com a natureza. Essas tendências continuarão a moldar os investimentos imobiliários, definindo o que significa habitar em uma sociedade transformada pela pandemia.

*Administradora de empresas e Gerente Comercial e Financeiro da Petribu Desenvolvimento Urbano



