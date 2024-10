Padre Arlindo: uma história de fé e dedicação

A- A+

Bom dia!

Boa Tarde!

Boa noite!

Marmenino!

Oxe, Oxe, Oxe!



Não há como se desconhecer o trabalho de Padre Arlindo na Paróquia do município de Tamandaré, situado no Litoral Sul de Pernambuco e de toda a repercussão de sua atuação no Estado e no País, de seu carisma e liderança, não apenas em seu trabalho como sacerdote, mas também dos gestos de amor e caridade em favor da população local.

A sua história sofrida como feirante ambulante nas ruas do Recife, onde trabalhava com sua mãe, passando fome e sacrifícios para colocar o pão de cada dia na mesa de sua família, ao despertar do chamamento interior para a vocação religiosa e a revelação da fé para empreender uma missão somente reservada aos homens de grandeza espiritual.

Nascido e criado em Rio Doce, na cidade de Olinda e em meio a tantas dificuldades, Padre Arlindo diz que se inspirou em seu avô, muito religioso e frequentador das missas dominicais sentiu a sua vocação aos dez anos de idade e maturou esse sonho até sua escolha e consequente ordenação tendo, prestado seu ofício nas paróquias de Paulista e Catende antes de ser designado para titular da paróquia de Tamandaré.

Foi como o Pároco de Tamandaré, já há quase vinte anos, que abraçou a nobilitante causa de dedicação integral pelo desenvolvimento da cidade e de sua população com os projetos sociais e o exemplo de fé em suas pregações e das ações desenvolvidas no projeto da creche Padre Enzo e hoje da Associação que leva o seu nome e que impactam visivelmente as pessoas pela relevância de seus resultados.

Tamandaré, um antigo distrito de Rio Formoso, elevado a município, era uma vila de pescadores sem qualquer interesse em seu desenvolvimento. Município pobre e de população carente, a chegada do jovem pároco revolucionou a cidade.

Conquistou a confiança dos cidadãos com a sua pregação da palavra de Deus e lançou a ideia de construir a igreja de São Pedro no centro da cidade. Era um projeto de grande envergadura a começar do zero. De uma reunião com as pessoas carentes, todos se dispuseram a colocar a mão na massa, e um se destacou quando disse que se era para cooperar dava a sua contribuição, e tirou do bolso uma moeda de 0,25 centavos e colocou como a primeira doação para as obras.

A partir daí, Padre Arlindo e aqueles trabalhadores em horários livres puseram-se a trabalhar. O padre dava o exemplo cavando o alicerce e fazendo a base sob a orientação de engenheiros e mestres de obras e a força de trabalho de todos que vendo aquele EXEMPLO de dedicação se juntavam, dia e noite, para a construção da nova sede da paróquia.

O esforço de construção alavancou quando o Des. Eduardo Augusto Paurá Peres, que tinha casa de veraneio na região e era frequentador das missas conduzidas pelo padre, vendo aquele exemplo de dedicação, arregaçou as mangas e, num gesto extraordinário, pegou um carrinho de obra e carregou tijolo, brita e areia nos fins de semana que vinha descansar com a família em Carneiros.

A partir daí, não faltou quem quisesse ajudar desde o fornecimento de material até a mão de obra, que resultou em um belíssimo templo católico acessível a todos e que se situa na rua principal da cidade, com suas portas abertas e acolhedoras a todos os paroquianos, e a quem visita Tamandaré e frequentam as missas com as mensagens de Padre Arlindo, entoadas sob o embalo de músicas das quais são retiradas a essência da pregação e causam emoção de sentimentos nas pessoas.

Padre Arlindo recuperou a Casa Paroquial e conseguiu a casa vizinha onde criou e colocou em funcionamento a Associação que leva o seu nome e que presta serviços permanentes de acompanhamento médico nas áreas de cardiologia, pediatria, ortopedia, ginecologia e emergencial para o necessitados com distribuição de cestas básicas, além de atendimento odontológico, de orientação jurídica e outras especialidades, como também de cursos de formação educacional para mais de mil pessoas para as profissões de camareira, inglês para taxistas e mototaxistas, piscineiro, eletricista e outros.



Além da Associação, Padre Arlindo dirige a Creche-Escola FUNDAÇÃO PADRE ENZO, fundada pelo sacerdote italiano que deu nome a instituição e que atende a cerca de 500 crianças entre 2 e 14 anos de idade. Os mais novos são acolhidos de forma integral e são alfabetizados, enquanto os mais velhos cumprem meio período com atividades curriculares e extra-curriculares como informática e música. Todos com refeições e o trabalho de empregados e voluntários. Para manter esses projetos, dispendiosos, Padre Arlindo recorre a doações, hoje de empresas e de pessoas de boa vontade no Estado e no Brasil.



O imóvel onde funcionava o fórum da comarca de Tamandaré, era um verdadeiro pardieiro, péssimo, caindo aos pedaços, úmido, desarrumado, uma coisa triste. Como Corregedor Geral da Justiça, tive oportunidade de fazer inspeção nesse local desolador e coloquei em um relatório encaminhado ao presidente do Tribunal e ao Órgão Especial. Não tivemos solução mas aquela situação por mim presenciada não saía de minha mente. Quando assumi a presidência em 2020, em plena pandemia, tomei a iniciativa de remover aquela triste lembrança para um local provisório e iniciei as tratativas para localizar um terreno para a construção de uma nova sede. Procurei o empresário Lourencinho Paz Barreto, meu amigo de muitos anos e com a ajuda dele, junto ao então prefeito, localizamos um terreno de inventário que dava para construir os prédios do Forum, do Ministério Público e da Defensoria. Tomadas as providencias, foi elaborado o decreto de desapropriação e alocados os recursos para a indenização que se efetivou. Com a mudança de prefeito após as eleições, tivemos dificuldades iniciais para que o novo chefe da edilidade assimilasse a importância do empreendimento e desse andamento ao processo de desapropriação com gestão junto à Câmara para a doação. Houve dificuldades iniciais próprias de um início de gestão mas recorremos ao Des. Eduardo Augusto Paurá Peres e designamos Padre Arlindo como embaixador do Judiciário para a causa. Deu tudo certo e celebramos com um evento na Prefeitura, não apenas a consecução das formalidades exigidas, como também fizemos uma cerimonia de lançamento da pedra fundamental da nova sede do Judiciário naquela Comarca. Daí, foram confeccionados os projetos de construção e alocação de recursos orçamentários pelo Judiciário. No ano seguinte, já na gestão do Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo à frente do Judiciário Pernambucano, a construção foi iniciada e finalizada, sendo entregue um prédio digno de abrigar a Justiça de Tamandaré. Em todos os momentos, o Padre Arlindo esteve presente e foi o ministro religioso que deu a benção para o funcionamento da nova sede.



Mas, não para por aí. No ano de 2021, em plena pandemia, Tamandaré e as redondezas sofreram um desastre ambiental de proporções. Uma grande quantidade de dejetos de óleo de petróleo invadiu suas belíssimas praias. Padre Arlindo arregaçou as mangas e, mais uma vez, com o seu exemplo de disponibilidade em recolher os dejetos pessoalmente, arregimentou centenas de paroquianos que limparam as praias e os arrecifes daquele desastre.



Em 2021, a empresa GRAMADO PARKS adquiriu uma área em Carneiros e apresentou o projeto de construção de um grande parque aquático denominado de AQUAVENTURA e de um hotel cinco estrelas, e procurou Padre Arlindo para intermediar esse empreendimento junto aos órgãos públicos do município, o que traria benefícios na infraestrutura turística de Tamandaré, como de fato aconteceu com o número de empreendimentos hoteleiros e de condomínios que estão sendo construídos em razão das belezas naturais e da proximidade com o parque, que tem previsão de entrega e inauguração no próximo dezembro. Padre Arlindo, com seu alcance visionário, incluiu no acordo com excelente receptividade, a construção de um prédio para abrigar o efetivo da Polícia Militar, dos Bombeiros e da Polícia Civil, além de um projeto de recuperação da orla da cidade.



No ano de 2019, o ENCOGE, Encontro dos Corregedores Gerais de Justiça do Brasil, que se realizou em Recife, fez o seu encerramento na aprazível Tamandaré. O anfitrião: Padre Arlindo. Em razão dessa belíssima recepção, em 2021, trouxemos o encontro de todos os Tribunais de Justiça do Brasil, que se realizou em Recife, fez o seu encerramento em Tamandaré. Padre Arlindo emocionou a todos com sua pregação, utilizando as letras de músicas de compositores brasileiros. Posso dizer que todos os presentes verteram lágrimas de emoção e levaram dele a melhor recordação.

Padre Arlindo, com suas mensagens motivacionais todos os dias veiculadas nas redes sociais, passou a ser apreciado em todo o País. Muitos daqueles Corregedores e Presidentes seguem Padre Arlindo e recebem suas mensagens.



Mas Padre Arlindo fez mais. Os empresários de Tamandaré e a população criaram em 2023 a VILA PADRE ARLINDO. Trata-se de um parque muito bem organizado para a população local e turistas onde todos podem se reunir, levar suas famílias e amigos para um passeio de fim de tarde e noturno até as 22:00 horas, onde se conta mais de 50 empreendimentos com serviço de alimentação, no estilo FOODTRUCK, a preços acessíveis, artesanato, lazer, música ao vivo, brinquedoteca, passeios para crianças, piuí, carrinhos elétricos, que ocasiona a atividade do turismo e movimenta a economia, gerando emprego e coesão social.



Mas o grande evento, realizado uma vez por ano, é o DIA DA SOLIDARIEDADE, assim batizado por todos os munícipes para comemorar o aniversário de Padre Arlindo. Sob a sua respeitada liderança, consegue fazer o evento de maior importância no campo social. Reúne os poderes do Estado e todas as instituições para prestar serviços de atendimento social. O TJPE leva o seu ônibus de atendimento social e realiza serviços de conciliação e casamento comunitário. O governo atende com a facilitação de expedição de documentos de cidadania. Para lá, afluem os principais hospitais com suas equipes médicas, a Fundação Altino Ventura, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defensoria do Estado, órgãos federais e municipais, tudo isso para atender a população carente do município. Esse mutirão da solidariedade atende por um fim de semana bem movimentado e culmina com uma missa campal, onde se fazem presentes todas as lideranças políticas e empresariais do Estado, além de diversas autoridades do Governo, do Legislativo, do Judiciário, Políticos de diversas correntes, empresários, Polícia e bombeiros militares, Polícia Civil e todos, numa verdadeira comunhão, com os padres da região, celebram o agradecimento na Santa Missa.



A população de Tamandaré, das cidades vizinhas, do Estado de Pernambuco como um todo querem Padre Arlindo à frente da Paróquia de Tamandaré. Pelos seus exemplos, por sua dedicação, pelo seu amor às causas do município, por sua devoção às crianças, por sua credibilidade, pela interlocução que faz com todos os seguimentos da sociedade e, finalmente, pelo bem que ele causa e transmite para a pacificação de toda a região. Padre Arlindo consegue trabalhar pelos carentes e conquistar ao mesmo tempo a admiração de quem pode ajudar.



Bom dia!

Boa Tarde!

Boa noite!

Marmenino!

Oxe, Oxe, Oxe!

-----------------------------------------



Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, emérito Presidente, Corregedor Geral e Diretor da Escola Judicial do TJPE

---------------------

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

opinião O paradoxo de "Eduardo e Mônica"