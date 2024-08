Parceria entre IA e no-code pode representar a chance das empresas de se reinventarem

A- A+

A revolução tecnológica dos últimos anos tem transformado a maneira como as organizações operam e desenvolvem suas ideias. A inteligência artificial (IA) e as plataformas no-code, que permitem a criação de aplicativos e softwares sem a necessidade de programação, têm desempenhado um papel fundamental nessa revolução.



A combinação dessas duas tecnologias está abrindo portas para oportunidades sem precedentes, possibilitando que empreendedores de todos os níveis de habilidade e recursos criem produtos disruptivos.



O recurso no-code permite que usuários criem aplicativos, sites e softwares sem a necessidade de escrever uma única linha de código. Ele oferece uma interface visual intuitiva, que permite arrastar e soltar elementos para criar funcionalidades complexas.



Essas plataformas democratizam o desenvolvimento de programas, permitindo que pessoas sem conhecimento técnico criem produtos digitais de alta qualidade.



Enquanto isso, a inteligência artificial tem evoluído a passos largos, tornando-se uma ferramenta decisiva em diversas áreas, como reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural e análise de dados.



As APIs de IA, oferecidas por empresas como Google, Microsoft e OpenAI, permitem que desenvolvedores incorporem funcionalidades de IA em seus aplicativos com facilidade, sem que precisem entender os complexos algoritmos por trás delas.



Quando unidas, a IA e as plataformas no-code abrem um leque de possibilidades para negócios de todos os tamanhos. A parceria ajuda na adição de recursos avançados, como chatbots, reconhecimento de voz e análise de sentimentos a aplicativos criados em plataformas sem necessidade de código.



Essa ação abre o leque para experiências personalizadas e inovadoras aos usuários, reduzindo a necessidade de contratar uma equipe de desenvolvedores.



O potencial dessa aliança já está sendo explorado por diversas empresas ao redor do mundo.



Uma startup brasileira que utiliza inteligência artificial para criar conteúdo automaticamente a partir de um briefing fornecido pelo usuário já atingiu a marca de R$10 mil em receita mensal recorrente (MRR), demonstrando o potencial de negócio que a combinação de IA e no-code pode oferecer.



Outro exemplo é a tecnologia de criação de um assistente virtual que ajuda professores a corrigir redações de forma rápida e precisa.



A plataforma, que também foi desenvolvida sem a necessidade de programação, atingiu a marca de R$20 mil em MRR. Além dela, temos também o exemplo do Typing Mind, chat de IA para equipes, que chegou a um faturamento de R$150 mil mensais.



Os exemplos apresentados são apenas alguns, que indicam os benefícios da interligação entre IA e no-code. Com o avanço dessas tecnologias, é provável que surjam cada vez mais casos de sucesso, à medida que empreendedores passem a explorá-la.



No entanto, é importante ressaltar que essa combinação não substituirá completamente o desenvolvimento de software tradicional.



A programação ainda é necessária para criar funcionalidades personalizadas, ainda que a inteligência artificial tenha se mostrado uma alternativa efetiva na resolução de problemas.



O momento de aproveitar oportunidades oferecidas pela tecnologia nunca foi tão propício como agora, considerando, inclusive, que a maioria das startups são criadas utilizando recursos de inteligência artificial.



Empresas - adeptas a tecnologia ou não - devem, com urgência, entender o real significado da união entre sistemas como este e, caso queiram alcançar o sucesso, utilizá-la para trilhar suas respectivas trajetórias.





*Fundador da NoCode Startup



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

opinião Ceratocone e alergias: combinação é um perigo para a saúde ocular