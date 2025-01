Pensamento único, empresas comuns: a importância da diversidade de ideias no mundo corporativo

A- A+

Apesar de o pensamento ser considerado uma característica inerente aos seres humanos, recentemente deparei-me com uma citação de Walter Lippmann, importante jornalista e comentarista político americano do século XX, em que afirmava: “quando todos pensam igual é porque ninguém está pensando”.



Desenvolver o pensamento crítico é um importante ativo para fomentar empresas “únicas” e de colaboradores “únicos”. É a partir dessa relação que as organizações tendem a resolver problemas complexos, principalmente em um contexto onde a IA vem na tentativa de generalizar a inteligência. Estimular essa cultura dentro da organização é um exercício cotidiano, no entanto, não é uma tarefa fácil.



A cultura organizacional deve ser um alicerce para a cooperação. Os gestores devem estimular e proporcionar uma “ambiência” interna para que esse pensamento coletivo seja debatido, refinado, amplificado e incorporado à dinâmica da empresa.



É através da mudança de cultura que se cria um modelo de coerência. As pessoas são o principal meio e o fim de qualquer transformação.



Toda revolução implica inúmeras transformações, desde que os colaboradores se reconheçam diante da cultura da empresa. A transparência organizacional é outro fator determinante para a pavimentação dessa “nova” cultura de gestão.



É a partir dessa mudança que se alcançará um maior engajamento entre os funcionários, um ambiente mais produtivo, saudável e feliz, além de uma melhoria significativa na comunicação interna da empresa. A transparência deve ser um ativo estratégico da organização.



O alinhamento do pensamento crítico é fundamental para que a vitalidade, a continuidade e o sucesso dos negócios estejam materializadas nas metas e ações do planejamento estratégico da empresa.



Não basta conhecer apenas o documento institucional, é preciso reconhecê-lo nele. Muitas vezes quem pensa na estratégia não conhece a dura realidade do dia a dia da organização.



É provável que você já tenha se deparado com a seguinte citação: “a cultura come a estratégia no café da manhã”. A afirmação é atribuída ao professor e escritor austríaco Peter Drucker, reconhecido como o pai da Administração moderna.



A promoção de mudanças nas corporações exige coragem nas decisões. Incentivar e apoiar o pensamento crítico é uma delas.



Promover uma cultura organizacional baseada na transparência, na cooperação e no autogerenciamento pode elevar o patamar competitivo das empresas (lucratividade, satisfação dos clientes, retenção de talentos, entre outros), fomentando um vetor essencial para o estímulo da criatividade, da inovação e da agilidade nos processos de negócios.



Ao investir em uma cultura organizacional que valoriza o pensamento crítico, as empresas estarão mais bem preparadas para enfrentar os desafios do hoje e (re)construir um legado de sucesso no amanhã. Gestor(a), pense nisso!







* Conselheiro Efetivo (2025-2028) do Conselho Regional de Administração de PE.



