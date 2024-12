Pix Saque e Pix Troco transformam pequenos estabelecimentos em caixas eletrônicos  

A- A+

Apresentado pelo Banco Central do Brasil em 2020, o Pix se transformou rapidamente no meio mais popular para o envio de dinheiro no Brasil. Com transações sendo concluídas em segundos, tecnologia disponível 24 horas e durante todos os dias da semana, em setembro de 2024 foi registrado um recorde no sistema com 227 milhões de operações concluídas em um único dia.



Desde o lançamento, há quatro anos, o sistema de pagamentos e transferências Pix foi aprimorado pelo Banco Central ganhando mais segurança e novas funcionalidades, como o Pix Saque e o Pix Troco.

Essas funções foram apresentadas ao mercado ainda em novembro de 2021, como uma ferramenta capaz de movimentar valores em dinheiro entre estabelecimentos e usuários do Pix.



Na prática, a ferramenta Pix Saque funciona como um caixa eletrônico e possibilita a retirada de valores em dinheiro nos estabelecimentos credenciados, onde o usuário envia a quantia desejada para saque e todo o sistema pode ser integrado através de uma API.



Enquanto isso, o Pix Troco, como o próprio nome diz, permite o recebimento em dinheiro do valor remanescente de um pagamento realizado pelo usuário no estabelecimento.



Com a popularização dessas ferramentas no mercado financeiro brasileiro, a oferta do Pix Saque e Troco apresenta-se como uma oportunidade de negócio para empresas credenciadas no sistema de transferências e pagamentos instantâneos.



Até julho de 2024, o Pix Saque e Troco acumularam 7,4 milhões de operações. Somente em junho deste ano, as duas ferramentas foram responsáveis por 1,3 milhão de transações, ou ainda, quase 25% do total de registros realizados com o Pix no Brasil.



No total, até oito transações de Pix Saque e Troco podem ser realizadas de forma gratuita pelo usuário. No entanto, cada estabelecimento pode determinar sua própria política de cobrança de taxas para o uso da funcionalidade.



Além disso, o Banco Central estabelece um limite máximo diário de movimentação de valores para uso do Pix Saque e Troco. Na maioria das vezes, esse valor é de R$ 500 e não pode ser cumulativo. Ou seja, se o usuário utilizar parte dessa quantia em uma das ferramentas durante a manhã, o limite total só será restabelecido no dia seguinte.





