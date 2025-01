Pontes invisíveis de fé e solidariedade

A- A+

Maria, a Mãe de Deus, é nosso exemplo maior de empatia e compaixão, um símbolo de amor incondicional e serviço aos necessitados. Inspirada por sua devoção, a Comunidade Católica Obra de Maria transformou, há 35 anos, um sonho em missão: evangelizar com alegria e atender aqueles que mais precisam, onde quer que estejam.



Hoje, estamos presentes em 61 países, com atuação em todos os continentes e uma forte presença na África, em 33 nações. A fé é o alicerce de nossa missão, enraizada na espiritualidade da Renovação Carismática Católica, impulsionada pelo “sim” generoso que Nossa Senhora deu a Deus. Com a mesma confiança, buscamos transformar vidas ao levar não apenas o Evangelho, mas também ações de solidariedade.



Entre nossas iniciativas, destacam-se creches, reforço escolar, atividades culturais e esportivas, centros de reabilitação para jovens, palestras e cursos profissionalizantes, sopões para pessoas em situação de rua, acolhida de refugiados, suporte à saúde e programas de formação espiritual. Em cada obra, buscamos responder às necessidades locais com sensibilidade e compromisso.



Nossos missionários constroem escolas, oferecem atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade, criam internatos e centros de ressocialização, e distribuem alimentos para famílias carentes. Esse trabalho só é possível graças ao apoio de milhares de voluntários e colaboradores que acreditam no nosso carisma.



Um exemplo é o programa “Braço Forte”, que reúne benfeitores comprometidos em sustentar nossas ações por meio de doações regulares. Ainda que encontremos desafios, estes nos fortalecem. Cada barreira superada revela a providência divina. Através da nossa missão evangelizadora, levamos mais de 12 mil peregrinos por ano a santuários pelo mundo, e isso tem sido fundamental para a continuação da nossa obra.



Como está escrito em Mateus 25:35-36 — “Eu estava com fome, e me destes de comer” — seguimos firmes no propósito de ir ao encontro dos mais pobres e esquecidos, pois, em cada rosto, enxergamos a imagem viva de Cristo. Servir com alegria é nosso chamado. Inspirados por Maria, somos mãos estendidas e corações abertos, sendo pontes para a evangelização e o resgate de vidas, sempre fiéis ao carisma que nos impulsiona a construir um mundo mais justo e humano.





* Fundador da Comunidade Católica Obra de Maria.



