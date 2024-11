Quais os erros mais comuns dentro de uma franquia?

A- A+

Investidores de diversos setores estão cada vez mais atraídos pelo mercado de franquias, motivados pelos benefícios e a promessa de segurança que esse modelo de negócio oferece, especialmente em tempos de crise. No entanto, a aparente estabilidade de um negócio já testado pode gerar a falsa percepção de que não há riscos. A falta de experiência de novos franqueados pode levar a problemas, quebra de expectativas e, em alguns casos, prejuízos. Então, como evitar esses transtornos?



O primeiro passo é reconhecer o que pode dar errado. A falta de conhecimento sobre o segmento é um dos principais fatores de falha no mercado de franquias. Por isso, a pesquisa prévia é crucial. O investidor deve se fazer perguntas como: “Qual o meu perfil?”, “Qual segmento é mais compatível comigo?”, “Quais são os dados e projeções desse mercado?”, “Qual o prazo de retorno do investimento?”, e “Minhas expectativas serão atendidas?”. Essa reflexão é a base para um entendimento sólido antes de qualquer decisão.



Planejamento é fundamental - Mesmo com a escolha de uma marca consolidada, o planejamento estratégico é essencial para o sucesso da unidade. Conhecer o público-alvo, selecionar um ponto comercial estratégico e calcular os gastos previamente são passos que evitam surpresas negativas. Imprevistos podem comprometer o desempenho do negócio, e um plano bem traçado diminui consideravelmente as chances disso acontecer.



Gestão financeira eficiente - Um dos pilares mais importantes para o sucesso de uma franquia é a gestão financeira. É vital que o franqueado controle de forma rígida os gastos, tanto planejados quanto não planejados. Embora a franqueadora possa oferecer suporte, a responsabilidade do gerenciamento financeiro é do próprio franqueado. Muitos empreendedores carecem de habilidades administrativas, o que pode ser um grande risco.



A má gestão do capital de giro é um dos erros mais comuns, pois esse recurso é essencial para cobrir os custos de operação até que a unidade comece a lucrar. Um planejamento financeiro eficiente inclui o conhecimento sobre o sistema de impostos brasileiro, gestão de custos e a elaboração de estratégias para maximizar os resultados e garantir a sustentabilidade do negócio.



Alguns erros comuns incluem: falta de controle de estoque e mercadorias; falta de acompanhamento de caixa, contas a pagar e receber; desconhecimento de custos de financiamento; ausência de uma precificação adequada e de elaboração de DRE (Demonstração de Resultados do Exercício).



Ferramentas de suporte - Uma vantagem significativa do sistema de franquias é que muitas franqueadoras oferecem softwares especializados para auxiliar os franqueados na gestão financeira, facilitando a organização do negócio. Contudo, é importante lembrar que cada unidade requer um planejamento financeiro personalizado, além das diretrizes fornecidas pela franqueadora. Buscar apoio de contadores e consultores financeiros pode ser uma decisão sábia, garantindo que a empresa esteja em conformidade com as leis e tenha uma separação adequada entre as finanças pessoais e empresariais.



Estatísticas do mercado de franquias - Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a taxa de mortalidade de franquias com até 24 meses é de cerca de 5%. Esse número é significativamente menor quando comparado a negócios próprios, cuja mortalidade pode chegar a 17% no mesmo período. A falta de planejamento e gestão adequada é a principal causa do fechamento prematuro dessas empresas.



Manter-se atualizado - Atualizar-se constantemente é uma das melhores maneiras de evitar erros. Participar de cursos, eventos, palestras, além de estudar cases de sucesso, são excelentes formas de se reinventar. Investir em conhecimento é fundamental para se destacar e prosperar no mercado de franquias.

Reinventar para recuperar resultados - Se a sua franquia está passando por um momento difícil, é possível que tenha cometido algum dos erros mencionados. Nessa situação, é importante revisar o planejamento, corrigir as falhas e traçar uma nova estratégia para recuperar os resultados.



Adaptar-se e evoluir é essencial para o sucesso contínuo no mercado de franquias.



