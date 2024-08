Rosalvo Ramos Rocha, um exemplo de amizade e integridade

A- A+

Rosalvo Ramos Rocha, meu querido amigo de longa data e Comendador da Praia dos Carneiros, nossa amizade teve início em um encontro casual na casa de amigos que hoje consideramos verdadeiros irmãos, como o seu compadre Vinicius Epaminondas Reis, na década de 80. Naquela época, eu, um simples matuto da Fazenda Renovação, onde até hoje vive meu pai, Filadelfo Branco Filho, em Saloá, mencionei que estaria no interior no dia seguinte. Você, por sua vez, comentou que estaria em Bom Conselho. Sem hesitar, combinei de buscá-lo lá, e seguimos juntos para uma vaquejada em um distrito na Pedra de Buíque. A partir desse dia, nossa amizade se transformou em algo muito maior: nos tornamos irmãos.

Ao longo dos anos, enquanto segui minha carreira como advogado criminalista, você se tornou um grande empresário. Mas uma coisa nunca mudou: sua lealdade e o carinho pelos amigos. Hoje, é com imensa alegria que vejo o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco agraciá-lo com a Medalha do Mérito Judicial Desembargador Joaquim Nunes Machado. Essa honraria não reconhece apenas sua trajetória empresarial, mas também o homem íntegro e o amigo fiel que você sempre foi.

Parabéns, Rosalvo, você merece esse reconhecimento e muito mais!



* Advogado criminalista.



