Tecnologia e relacionamento

Em um mercado conhecido por ser extremamente competitivo, como é o imobiliário, a preocupação com a jornada do cliente se faz cada vez mais necessária, para que o cliente possa experienciar o produto e se imaginar vivenciando momentos no empreendimento que pretende escolher para morar ou investir.



Nesse sentido, além das tradicionais e ainda eficientes soluções disponíveis, como a do stand de vendas acompanhado de um apartamento decorado, por exemplo, construtoras e incorporadoras vêm investindo em tecnologia, para que os pontos de contato com os consumidores em potencial sejam os mais relevantes.



O objetivo é colocá-los para projetarem-se no futuro, passeando por um empreendimento que ainda vai ser construído. É tecnologia empregada e bem utilizada, de modo a oferecer mais um benefício para que o processo de decisão seja feito com segurança, no que diz respeito a qual empreendimento imobiliário combina consigo, com a sua família e o estilo de vida de todos.

O uso dos novos recursos acompanha o contexto, bem favorável ao segmento. As mudanças nas regras do Programa Minha casa, Minha Vida (MCMV) e o início do ciclo de queda na taxa básica de juros consolidam uma perspectiva positiva para o setor imobiliário. O cenário é propício para o aumento no número de pessoas que querem realizar o sonho de comprar a casa própria.

Aproveito para destacar o trabalho da MRV&CO nesse sentido. As lojas ultrapassam o sentido do contato comercial. Elas são pensadas em já antecipar a experiência do cliente, seja com plantas mais reais, óculos em realidade virtual para apresentação de decorados, entre outras iniciativas.

Esse tipo de investimento e atenção personalizada agrega benefícios agora e no longo prazo, com o poupar tempo e recursos, onde o deslocamento agora é híbrido, em lojas confortáveis e climatizadas.

Outro ponto é que conseguimos exercitar nosso compromisso com a governança, um dos pilares ESG, e com a inovação. E inovar, de modo a conquistar e fidelizar clientes, é o caminho para que sejamos bem-sucedidos no que nos é mais caro: a felicidade das pessoas.



*Formado em Ciências Contábeis, tem MBA em Administração financeira e atua como diretor comercial da MRV&CO

